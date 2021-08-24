Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу

Москва, 24 августа. Московский суд принял решение оставить в силе свое решение по делу между акционером «Спартака», самим клубом и Шамилем Газизовым.

Компания «Капитальные активы», владеющая 22% акций московского «Спартака», через суд потребовала признать недействительным решение совета директоров клуба о разрешении его владельцу Леониду Федуну по своему усмотрению определять условия расторжения контракта с Газизовым.

Акционерная компания хотела получить около 399 млн рублей, сумма включает в себя выходное пособие, заработную плату и компенсацию за неиспользованный отпуск. Однако московский суд принял решение отказать «Капитальным активам» в иске и оставить решение прежним, пишет RT.

Ранее известный юморист Михаил Шац поддержал экс-комментатора «Матч ТВ» Нобеля Арустамяна. Сатирик заявил, что журналист принял мужское решение, подписав договор о расторжении контракта с главным спортивным телеканалом России.