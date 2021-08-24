The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике

Вашингтон, 24 августа. Западные страны могут столкнуться с серьезными проблемами из-за расширения российской военной инфраструктуры в Арктике, считают эксперты из США.

Российское военное руководство продолжает модернизацию авиабазы Нагурское, расположенной на территории острова Земля Александры, отметил автор американского портала The Drive Тайлер Роговей, перевод статьи которого приводит «ПолитРоссия». По его словам, годом ранее в издании уже появлялся материал, посвященный этому объекту, однако теперь он решил проанализировать свежие спутниковые снимки, чтобы оценить произошедшие за год изменения.

Специалисты из РФ расширили взлетно-посадочную полосу, а также приступили к строительству нового большого перрона, предназначенного для приема больших военно-транспортных самолетов, подчеркнул аналитик, рассмотрев спутниковые фото, сделанные компанией Planet Labs. Подобное улучшение самой северной российской военной базы укладывается в рамки политики Москвы по удержанию лидерских позиций в Арктическом регионе, уверен эксперт. Он уточнил, что в настоящий момент на базе уже присутствуют транспортники Ил-76 и Ан-26, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, а также истребители-перехватчики МиГ-31.

«Комбинация А-50 и МиГ-31 обеспечит надежный противовоздушный зонт над обширной частью Арктического региона», — рассказал автор материала, как Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике.

Россия смогла обеспечить себе значительное преимущество в небе над Арктикой за счет аэродрома Нагурское, ранее уже неоднократно заявляли аналитики из США. По словам Роговея, модернизация авиабазы и наращивание количества военных самолетов на ее территории может обернуться для Запада большими проблемами.

Ранее представители российской госкорпорации «Ростех» продемонстрировали в ходе международного военно-технического форума «Армия-2021» новейший бронетранспортер БТ-3Ф, предназначенный для использования в условиях сурового арктического климата.