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Генерал Герасимов заявил о намерении РФ укреплять военное сотрудничество с Иорданией
Армия
Генерал Герасимов заявил о намерении РФ укреплять военное сотрудничество с Иорданией
пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 24 августа. Россия серьезно настроена на развитие сотрудничества с Иорданией в военной области, заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Генерал армии Герасимов сообщил об этом во время переговоров с председателем объединённого комитета начальников штабов иорданских вооруженных сил Юсефом Ахмад Хамедом Аль-Хунейти, которые прошли на полях форума «Армия-2021».

«Подтверждаем наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, гуманитарной и других областях», — подчеркнул Герасимов.

Иорданский военачальник поблагодарил руководителя российского генштаба за приглашение на военно-технический форум и выразил уверенность в позитивном развитии военно-технического взаимодействия между Москвой и Амманом.

Ранее сообщалось, что генерал Герасимов и руководитель узбекского генштаба Шухрат Халмухамедов возложили цветы к ташкентскому мемориалу, посвященному жертвам Великой Отечественной войны.

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россия герасимов иордания
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