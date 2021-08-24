Генерал Герасимов заявил о намерении РФ укреплять военное сотрудничество с Иорданией

Москва, 24 августа. Россия серьезно настроена на развитие сотрудничества с Иорданией в военной области, заявил глава Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Генерал армии Герасимов сообщил об этом во время переговоров с председателем объединённого комитета начальников штабов иорданских вооруженных сил Юсефом Ахмад Хамедом Аль-Хунейти, которые прошли на полях форума «Армия-2021».

«Подтверждаем наш настрой на поступательное развитие всего комплекса двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической, гуманитарной и других областях», — подчеркнул Герасимов.

Иорданский военачальник поблагодарил руководителя российского генштаба за приглашение на военно-технический форум и выразил уверенность в позитивном развитии военно-технического взаимодействия между Москвой и Амманом.

Ранее сообщалось, что генерал Герасимов и руководитель узбекского генштаба Шухрат Халмухамедов возложили цветы к ташкентскому мемориалу, посвященному жертвам Великой Отечественной войны.