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Минобороны Египта намерено вывести военное сотрудничество с Россией на новый уровень

  /   Обновлено: 24 августа 2021 21:12
Армия
Минобороны Египта намерено вывести военное сотрудничество с Россией на новый уровень
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Москва, 24 августа. Египетское оборонное ведомство рассчитывает вывести все сферы военного сотрудничества с Россией на новый качественный уровень. Об этом заявил глава минобороны Египта Ахмед Заки.

По словам министра, уже достигнутый в данной области прогресс наглядно подтверждает тот факт, что обе стороны движутся в правильном направлении.

«Мы преисполнены желания и дальше развивать это сотрудничество во всех областях и в духе взаимного доверия», — отметил Заки на заседании совместной российско-египетской комиссии по военно-техническому сотрудничеству, которое прошло во вторник в Москве.

Он также подчеркнул необходимость скорейшего урегулирования ситуации в Афганистане и выразил благодарность своему другу Сергею Шойгу за приглашение на форум «Армия-2021»

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наркотрафик и увеличение потока беженцев являются главными угрозами для России на фоне обострения ситуации в Афганистане.

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минобороны египет военное сотрудничество
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