Получивший взятку бутылкой виски чиновник из Омской области предстанет перед судом

Омск, 24 августа. Бывшего заместителя главы Таврического муниципального района обвиняют во взяточничестве.

Следствие установило, что в августе прошлого года фигурант дела получил от представителей коммунального предприятия первую часть взятки в размере 125 тыс. рублей, также в качестве «оплаты услуг» ему преподнесли бутылку алкоголя, которая стоила 1,5 тыс. рублей.

В обмен на это он должен был оказать содействие в расторжении концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения, которые находятся в муниципальной собственности. Его заключили администрация Таврического муниципального района и коммунальные предприятия.

Вторую часть взятки злоумышленник не получил, потому что его задержала полиция.

Также суд арестовал работника ВСЖД по обвинению во взяточничестве на 1 млн рублей.