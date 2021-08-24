Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 21:49
21:38
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
21:36
Украина
Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины
21:35
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
21:30
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
21:28
Технологии
Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС
21:26
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
21:23
Спорт
Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу
21:22
Общество
Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России
21:17
Армия
The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике
21:14
Политика
Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане
Все новости

Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
Pr Scr youtube.com  /  60 минут

Работающие и неработающие пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде «Единой России». В разговоре с ФАН политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов объяснил необходимость инициативы президента о социальных выплатах.

По словам эксперта, выступление главы РФ станет основным программным заявлением, которое ждет россиян в ближайшее время перед выборами. Самой стратегически значимой для страны является ситуация с выплатами, которые предполагаются. Впервые о них было сказано 22 августа, в день российского триколора.

«Последнее время граждане РФ сталкивались с достаточно высокой инфляцией. Она начинает съедать доходы населения. Ежегодное увеличение выплат на тысячу рублей, которое запланировано для пенсионеров, фактически обнуляется из-за инфляции. Соответственно, президент РФ предлагает помочь людям денежными средствами», — говорит Абзалов.

По мнению политолога, пенсионеры относятся к наиболее социально незащищенной прослойке населения. В их структуре потребления преобладают продукты питания, а именно на них в большей степени сказывается инфляция.

«Помощь этим гражданам, во-первых, обеспечивает подушку безопасности на период высоких цен, который обусловлен внешней конъюнктурой, во-вторых, поддерживает стратегически значимую категорию населения, а в-третьих, таким образом смягчает последствия коронавируса, которые свалились на людей», — отметил собеседник ФАН.

Ранее председатель НП «Жилищный союз», член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин в беседе с ФАН рассказал, как новая программа по расселению из аварийного жилья, которую предложил Владимир Путин, поможет жителям.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
путин выплаты абзалов выплаты пенсионерам
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru