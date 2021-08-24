Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах

Работающие и неработающие пенсионеры получат выплату в 10 тысяч рублей, заявил российский лидер Владимир Путин на съезде «Единой России». В разговоре с ФАН политолог, ведущий эксперт Аналитического управления Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов объяснил необходимость инициативы президента о социальных выплатах.

По словам эксперта, выступление главы РФ станет основным программным заявлением, которое ждет россиян в ближайшее время перед выборами. Самой стратегически значимой для страны является ситуация с выплатами, которые предполагаются. Впервые о них было сказано 22 августа, в день российского триколора.

«Последнее время граждане РФ сталкивались с достаточно высокой инфляцией. Она начинает съедать доходы населения. Ежегодное увеличение выплат на тысячу рублей, которое запланировано для пенсионеров, фактически обнуляется из-за инфляции. Соответственно, президент РФ предлагает помочь людям денежными средствами», — говорит Абзалов.

По мнению политолога, пенсионеры относятся к наиболее социально незащищенной прослойке населения. В их структуре потребления преобладают продукты питания, а именно на них в большей степени сказывается инфляция.

«Помощь этим гражданам, во-первых, обеспечивает подушку безопасности на период высоких цен, который обусловлен внешней конъюнктурой, во-вторых, поддерживает стратегически значимую категорию населения, а в-третьих, таким образом смягчает последствия коронавируса, которые свалились на людей», — отметил собеседник ФАН.

Ранее председатель НП «Жилищный союз», член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ, юрист Константин Крохин в беседе с ФАН рассказал, как новая программа по расселению из аварийного жилья, которую предложил Владимир Путин, поможет жителям.