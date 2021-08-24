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Элджей оскорбительно отозвался об отношениях с Ивлеевой в новом треке
Шоу-бизнес
Элджей оскорбительно отозвался об отношениях с Ивлеевой в новом треке
instagram.com  /  @_agentgirl_

Москва, 24 августа. Рэпер Элджей (настоящее имя Алексей Узенюк) выпустил новый трек, в котором высказался об отношениях со своей почти бывшей супругой, блогером и телеведущей Настей Ивлеевой.

У поклонников звездной пары давно появились подозрения о размолвке супругов. Лишь недавно Узенюк и Ивлеева подтвердили журналу Tatler, что действительно расстались и находятся на грани развода.

Фанаты проанализировали совместный трек рэпера со Славой Марлоу под названием «Она тебя любит» и пришли к выводу, что в песне бывший возлюбленный звезды «Орла и решки» оскорбительно отозвался об отношениях с ней. Если верить тексту композиции, Ивлеева преследовала Элджея и до последнего пыталась сохранить брак, но со стороны музыканта это вызывало только раздражение.

«Не беси меня, не ходи за мной, не звони друзьям, я не твой. <...> Прошу, только никакой слежки. Пойми, я больше не твоя пешка. Прости, я орел, а ты — решка. Я устал тебе говорить… Хватит так бежать за мной, ведь я уже остыл», — отмечается в треке.

Настя Ивлеева и Элджей поженились в 2019 году, а первые слухи об их разрыве появились в конце 2020 года. Тогда поклонники заметили, что супруги не носят кольца и не появляются вместе на публике, напоминает телеканал «360».

Телеведущая ранее объяснила, почему они с рэпером не объявили о разводе сразу. По словам блогера, они с супругом не знали, как преподнести эту новость своим поклонникам.

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знаменитости элджей ивлеева
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