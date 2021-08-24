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Шойгу обсудил перспективы стратегического сотрудничества с делегацией из Египта
Армия
Шойгу обсудил перспективы стратегического сотрудничества с делегацией из Египта
stat.mil.ru  /  Официальный сайт Минобороны РФ

Москва, 24 августа. Делегации от Минобороны РФ и Египта встретились в Москве для обсуждения двусторонней повестки и взаимодействия в военно-технической области.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу также участвовал в переговорах и подчеркнул, что Египет остается главным стратегическим партнером Москвы на Ближнем Востоке и в области борьбы с угрозой международного терроризма.

«С удовлетворением отмечаем близость взглядов Москвы и Каира на вопросы региональной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом. Важно вместе противостоять этим угрозам, ставшим очередным удобным инструментом в руках западных держав», — заявил Шойгу, открывая заседание.

Министр подтвердил желание Москвы и дальше развивать сотрудничество с Каиром в вопросе стратегической безопасности. Шойгу отметил, что несмотря на ограничения, наложенные пандемией, динамика российско-египетских отношений остается по-прежнему высокой, и поблагодарил египетскую сторону за участие в форуме «Армия-2021» и в Армейских международных играх.

Днем ранее Шойгу провел переговоры с замглавы минобороны Саудовской Аравии принцем Xаледом бин Салманом Аль Саудом, их встреча состоялась на полях военно-технического форума «Армия-2021».

Чуть менее продуктивными был диалог Шойгу с американским коллегой Ллойдом Остином. Как указывает издание «Царьград», главы оборонных ведомств РФ и США обсудили вопросы глобальной, и региональной безопасности.

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Все новости / Армия / Шойгу обсудил перспективы стратегического сотрудничества с делегацией из Египта
шойгу египет ближний восток армия-2021
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