Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС

Москва, 24 августа. Вопрос дальнейшего присутствия российских космонавтов на Международной космической станции (МКС) решится в ближайшее время, пообещал гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Журналисты спросили Рогозина, каковы перспективы участия России в проекте МКС. Тот ответил, что точно об этом будет известно в течение ближайших нескольких месяцев.

Весной нынешнего года вице-премьер Юрий Борисов указал на возможность создания в России собственной орбитальной станции. Первый модуль могут запустить в космос в 2025 году. Состояние МКС, по словам вице-премьера, оставляет желать лучшего.

Рогозин считает, что на новой орбитальной станции можно было бы создать специальный модуль для туристов. Роскосмос при этом космическим туризмом заниматься не собирается. К этому могут привлечь частные компании.