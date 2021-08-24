Фигуристка Медведева не считает Алину Загитову своей подругой

, 24 августа. Двукратная серебряная призерка зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Евгения Медведева рассказала, что у нее нет дружбы с Алиной Загитовой.

Фигуристки были главными соперницами на протяжении всей Олимпиады в России. Алине Загитовой в обоих случаях удалось опередить свою напарницу по команде, сообщает RT. Во время Игр журналисты подмечали, что между спортсменками есть определенное напряжение в общении. Многие говорили даже о конфликте между Загитовой и Медведевой. Евгения призналась в интервью Youtube-каналу Fametime.TV, что не воспринимает Алину как подругу, однако и не относится к ней плохо.

«У нас нормальные и нейтральные отношения: здороваемся и прощаемся. Но я не могу назвать нас подругами. Вероятно, я злилась в какие-то моменты, но никогда Алину не обижала. Даже намерения такого не было. У нас был разговор об этом. В один момент мы же отписались друг от друга, но потом снова подписались. Я подошла к ней: «Может уже как-то это? У нас же нормальные отношения». Но потом вся эта тема сошла на нет, ничего не изменилось. Я перед собой чиста», — заявила спортсменка.

Ранее стало известно, что участница Олимпиады в Токио Арина Аверина получила государственную награду от президента России Владимира Путина. Информация опубликована на официальном сайте правовой информации РФ.