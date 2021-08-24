Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане

Вашингтон, 24 августа. Соединенные Штаты Америки могут продлить свою миссию в Афганистане. Об этом президент США Джо Байден заявил лидерам G7.

Он намерен полностью вывести войска из Афганистана до 31 августа, однако в случае необходимости военный контингент продолжит операцию и после этой даты, сообщила газета New York Times. Вывод ВС США из страны в Южной Азии обусловлен «высоким риском террористического нападения».

Радикальное движение «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ) ранее назвало крайний срок эвакуации иностранных граждан из Афганистана. Вывоз людей после 31 августа будет запрещен.

1 Организация запрещена на территории РФ.