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Водитель Volkswagen Polo попал в смертельное ДТП на трассе в Удмуртии
Происшествия
Водитель Volkswagen Polo попал в смертельное ДТП на трассе в Удмуртии
pixabay.com

Ижевск, 24 августа. Водитель Volkswagen не справился с управлением и оказался в кювете. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Столкновение двух легковых автомобилей в Саратовской области закончилось гибелью мужчины и двух женщин. От полученного удара одну из машин выбросило в кювет.

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