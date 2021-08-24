Водитель Volkswagen Polo попал в смертельное ДТП на трассе в Удмуртии

Ижевск, 24 августа. Водитель Volkswagen не справился с управлением и оказался в кювете. Он получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда медиков скорой помощи.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов уже приступили к выяснению обстоятельств трагедии. Позднее они примут решение о возбуждении уголовного дела.

Столкновение двух легковых автомобилей в Саратовской области закончилось гибелью мужчины и двух женщин. От полученного удара одну из машин выбросило в кювет.