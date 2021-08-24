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Двое предпринимателей из Волгограда получили реальные сроки за кражу денег из бюджета
Происшествия
Двое предпринимателей из Волгограда получили реальные сроки за кражу денег из бюджета
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Волгоград, 24 августа. Волгоградский областной суд приговорил двух местных предпринимателей к тюремному сроку за мошенничество в крупном размере с использованием служебного положения.

Согласно данным следствия, в 2014 году Татьяна Маслова захотела получить субсидии для начинающего субъекта предпринимательства. Однако для этого она выбрала незаконный способ. Женщина предоставила в министерство экономики Волгоградской области поддельные документы о расходах двух фирм на закупку стройматериалов. Всего она обвиняется в трех эпизодах мошенничества.

К одному из них она привлекла своего знакомого. Тот, будучи руководителем юрлица, подал сведения о якобы затраченных на предпринимательскую деятельность деньгах. Всего злоумышленник получили субсидии на 900 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Волгоградский суд приговорил Маслову к четырем годам лишения свободы, ее подельника — к двум с половиной.

Суд вынес приговор кировчанину за убийство полуторагодовалого малыша. Виновный в расправе получил 18 лет тюремного заключения.

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суд мошенничество приговор
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