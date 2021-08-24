Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 21:48
21:38
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
21:36
Украина
Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины
21:35
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
21:30
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
21:28
Технологии
Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС
21:26
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
21:23
Спорт
Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу
21:22
Общество
Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России
21:17
Армия
The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике
21:14
Политика
Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане
Все новости

Бумаги российских предприятий попали в индексы FTSE
Экономика
Бумаги российских предприятий попали в индексы FTSE
pixabay.com  /  PD

Лондон, 24 августа. Некоторые отечественные компании были добавлены в индексы британского поставщика индикаторов FTSE.

Financial Times Stock Exchange Group расширила перечень своих индексов за счет включения в них компаний-резидентов Российской Федерации. Об этом пишет «Финмаркет».

Среди прочих в FTSE вошли «Новороссийский морской торговый порт», Банк «Санкт-Петербург», группа «Черкизово» и «МРСК Центра и Приволжья».

Главный стратег «ВТБ Капитал» по рынку акций Илья Питерский указывает, что индексный лист включил соответствующие компании в рамках пересмотра на сентябрь. Отмечается, что акции организаций попали в сектор Small Cap. Корпорация FTSE Group является крупным поставщиком индексов фондового рынка родом из Великобритании. Она входит в состав Лондонской фондовой биржи.

Акции «Газпрома» недавно рекордно подорожали в ходе торгов. Стоимость бумаг российской газовой компании превысила уровень, последний раз достигнутый в 2008 году.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Бумаги российских предприятий попали в индексы FTSE
акции индексы FTSE
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru