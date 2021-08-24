Бумаги российских предприятий попали в индексы FTSE

Лондон, 24 августа. Некоторые отечественные компании были добавлены в индексы британского поставщика индикаторов FTSE.

Financial Times Stock Exchange Group расширила перечень своих индексов за счет включения в них компаний-резидентов Российской Федерации. Об этом пишет «Финмаркет».

Среди прочих в FTSE вошли «Новороссийский морской торговый порт», Банк «Санкт-Петербург», группа «Черкизово» и «МРСК Центра и Приволжья».

Главный стратег «ВТБ Капитал» по рынку акций Илья Питерский указывает, что индексный лист включил соответствующие компании в рамках пересмотра на сентябрь. Отмечается, что акции организаций попали в сектор Small Cap. Корпорация FTSE Group является крупным поставщиком индексов фондового рынка родом из Великобритании. Она входит в состав Лондонской фондовой биржи.

Акции «Газпрома» недавно рекордно подорожали в ходе торгов. Стоимость бумаг российской газовой компании превысила уровень, последний раз достигнутый в 2008 году.