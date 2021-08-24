Двух жительниц Барнаула подозревают в оформлении фиктивных ПЦР-тестов

Барнаул, 24 августа. Сотрудники правоохранительных органов установили факт изготовления и сбыта поддельных документов об отрицательных результатах ПЦР-тестах.

Оперативники наведались в офис частного предприятия и изъяли более ста фиктивных справок, принтеры, компьютерную технику и средства связи.

В ходе проверки выяснилось, что женщины продавали поддельные медицинские документы. Стоимость услуги варьировалась от 6 до 10 тыс. рублей. По факту нарушения закона возбуждено уголовное дело. Под статью могут попасть не только продавцы, но и все, кто покупал фальшивые справки.

Тем временем злоумышленники придумали новую схему обмана россиян с вакцинацией на дому.