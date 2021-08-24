ФАН публикует кадры с места смертельного ДТП в Ставропольском крае

Ставрополь, 24 августа. Лобовое столкновение ВАЗ-2109 с КамАЗом привело к смерти трех человек. Автокатастрофа произошла возле поселка Затеречный Нефтекумского района.

В результате столкновения большегруз перевернулся, а легковушка сильно деформировалась. Очевидцы аварии смогли извлечь двух человек из отечественного автомобиля до приезда экстренных служб. Спасателям удалось достать пассажира переднего сидения.

Все трое человек получили несовместимые с жизнью травмы. Погибшим было 17, 18 и 20 лет. Водитель КамАЗа от медицинской помощи отказался.

На месте происшествия работают специалисты экстренных служб. Сотрудники ГИБДД по Ставропольскому краю устанавливают обстоятельства смертельной аварии.