«А кто рулит?»: Осташко поспорил с украинским политологом из-за натовцев на параде в Киеве

Москва, 24 августа. Участие военных НАТО на параде по случаю Дня независимости Украины стало темой активного спора в студии программы «Время покажет».

Гости в эфире обсудили парад, который прошел в Киеве по случаю Дня независимости Украины. Журналист Сергей Шевчук, который вел прямую трансляцию с киевской площади, сообщил, что опасается за свою жизнь из-за угроз националистов. По словам корреспондента, на него уже нападали в Киеве за то, что его политические взгляды отличаются от взглядов националистов.

После такого признания Шевчука руководитель издания PolitRussia и ведущий программы «Время покажет» Руслан Осташко сказал, что «националисты рулят Украиной». Ведущему мгновенно возразил киевский политолог Вадим Чанкин. По словам эксперта, «никакие националисты Украиной не рулят».

«Хорошо, они не рулят. А кто рулит? Британцы, американцы, чехи, поляки, которые прошли по вашей площади», — сказал Руслан Осташко.

Также руководитель издания PolitRussia поинтересовался у Чанкина, почему Запад не помог Украине в 2014 году, если Киев постоянно твердит о поддержке США. Украинский политолог ответил, что в этом нет необходимости.

Ранее председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский говорил, что День независимости Украины никак не оценивают в Донбассе, так как его жители не связывают свою судьбу с этой страной. В свою очередь политолог Андрей Золотарев назвал Украину «аграрно-сырьевым придатком», передавала НСН.