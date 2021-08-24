Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 21:48
21:38
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
21:36
Украина
Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины
21:35
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
21:30
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
21:28
Технологии
Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС
21:26
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
21:23
Спорт
Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу
21:22
Общество
Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России
21:17
Армия
The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике
21:14
Политика
Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане
Все новости

Новый президент Замбии: Хакаинде Хичилема принял присягу и вступил в должность

Весь мир
Новый президент Замбии: Хакаинде Хичилема принял присягу и вступил в должность
flickr.com  /  vlagoddess

 

Лусака, 24 августа. Замбийский политик и бизнесмен Хакаинде Хичилема вступил в должность президента Республики Замбия. Прямую трансляцию события вела Национальная радиовещательная корпорация, сообщает Telegram-канал «Ты ли это, Африка?»

Церемония инаугурации прошла на Стадионе героев в столице — Лусаке. На мероприятии присутствовали многочисленные гости, среди которых главы государств и правительств из 10 африканских стран.

«Клянусь соблюдать конституцию и защищать интересы Замбии, а также ее граждан», — пообещал избранный президент.

В ходе предвыборной кампании Хичилема выступал за объединение республики, в которой проживают 73 племени, и восстановление экономики, находящейся в плачевном состоянии. Он поддерживает религиозные свободы всех конфессий. Однако заверил, что не собирается никому навязывать веру (новый президент состоит в церкви адвентистов седьмого дня — Прим. ФАН).

Нового лидера Замбии начали приветствовать еще до инаугурации.

«Мы поздравляем народ Замбии с тем, что он смог выразить волю, и поддерживаем приверженность всех сторон к мирной передаче власти»,— говорится в сообщении США.

Избранник народа возглавляет Объединенную партию за национальное развитие, которая завоевала парламентское большинство по итогам всеобщих выборов, состоявшихся 12 августа. В общей сложности Хичилема набрал 2,8 млн голосов и обошел экс-главу государства Эдгара Лунгу.

Ранее ФАН сообщал о ходе электорального процесса в Замбии.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Новый президент Замбии: Хакаинде Хичилема принял присягу и вступил в должность
африка зимбабве
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru