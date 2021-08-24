Новый президент Замбии: Хакаинде Хичилема принял присягу и вступил в должность

Лусака, 24 августа. Замбийский политик и бизнесмен Хакаинде Хичилема вступил в должность президента Республики Замбия. Прямую трансляцию события вела Национальная радиовещательная корпорация, сообщает Telegram-канал «Ты ли это, Африка?»

Церемония инаугурации прошла на Стадионе героев в столице — Лусаке. На мероприятии присутствовали многочисленные гости, среди которых главы государств и правительств из 10 африканских стран.

«Клянусь соблюдать конституцию и защищать интересы Замбии, а также ее граждан», — пообещал избранный президент.

В ходе предвыборной кампании Хичилема выступал за объединение республики, в которой проживают 73 племени, и восстановление экономики, находящейся в плачевном состоянии. Он поддерживает религиозные свободы всех конфессий. Однако заверил, что не собирается никому навязывать веру (новый президент состоит в церкви адвентистов седьмого дня — Прим. ФАН).

Нового лидера Замбии начали приветствовать еще до инаугурации.

«Мы поздравляем народ Замбии с тем, что он смог выразить волю, и поддерживаем приверженность всех сторон к мирной передаче власти»,— говорится в сообщении США.

Избранник народа возглавляет Объединенную партию за национальное развитие, которая завоевала парламентское большинство по итогам всеобщих выборов, состоявшихся 12 августа. В общей сложности Хичилема набрал 2,8 млн голосов и обошел экс-главу государства Эдгара Лунгу.

Ранее ФАН сообщал о ходе электорального процесса в Замбии.