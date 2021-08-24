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Столичные девелоперы реорганизуют невостребованные площади бизнес-центров
Экономика
Столичные девелоперы реорганизуют невостребованные площади бизнес-центров
pixabay.com

Москва, 24 августа. Владельцы старых бизнес-центров начали перестраивать строения под более востребованные типы недвижимости. Редевелопмент может оказаться невыгодным для потребителей.

Редевелопменту в первую очередь подвергаются большие бизнес-центры в потенциально выгодных районах Москвы. При этом владельцы недвижимости могут не проводить процедуру переоформления под апартаменты. Вместо этого они предлагают потребителям сравнительно дешевые площади со статусом административных зданий, пишет «Коммерсантъ».

Сегодня на рынке столице объектов с переоформлением около пятнадцати. Такие «квартиры» интересны инвесторам, однако использовать их в качестве жилого пространства рискованно. В соответствии с законодательством проживающим в административном строении сулит штраф. При повторном нарушении правил пользования недвижимостью мэрия может начать судебное разбирательство.

Рынок жилья в ближайшее время могут начать регулировать по-новому. Об особенностях предложенных инициатив рассказал эксперт Юрий Паршиков.

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россия недвижимость апартаменты
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