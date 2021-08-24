Народные приметы предписывают избегать ссор и алкоголя 25 августа

Москва, 24 августа. Православная церковь отмечает день памяти мучеников Аникиты и Фотия 25 августа. Существуют народные приметы, которые запрещают ссориться или употреблять спиртное в эту дату.

Согласно поверьям, 25 августа не стоит вступать в конфликт с близкими людьми, поскольку это приведет к расставанию и разлуке. Именно поэтому лучше не устраивать серьезные разговоры и выяснения отношений в день памяти мучеников.

Кроме того, в эту дату не рекомендуется организовывать шумные гулянки и пьянки. Если не соблюдать этот запрет, можно заработать серьезные проблемы со здоровьем.

Приметы предписывают не отказываться 25 августа от выгодных, но трудозатратных предложений, иначе в ближайшие месяцы ничего подобного не поступит. В день памяти мучеников Аникиты и Фотия нельзя отлынивать от работы, в противном случае можно разгневать святых. Если у человека выпал выходной на эту дату, можно, например, убраться дома, пишет «Вечерняя Москва».

На 25 августа есть ряд погодных примет. Так, дождь в этот день предвосхищает короткое бабье лето, а ясная и теплая погода свидетельствует о хорошем урожае белых грибов.

Ранее россияне назвали приметы, связанные с автомобилями. Например, многие водители уверены, что после мытья машины обязательно пойдет дождь.