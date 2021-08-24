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Египетская туристическая электронная виза стала доступна еще 28 странам
Весь мир
Египетская туристическая электронная виза стала доступна еще 28 странам
pxhere.com  / 

Каир, 24 августа. Египет расширил список стран, граждане которых имеют право оформить электронную визу непосредственно до поездки в республику. Соответствующее постановление принято во время заседания кабинета министров.

В пресс-службе канцелярии сообщили, что премьер-министр Мустафа Мадбули и главы профильных ведомств оценили все риски, связанные с наплывом туристов, а также возможные сбои системы при получении разрешения на въезд. В итоге высокопоставленные чиновники расширили перечень государств на 28 держав, увеличив общее количество до 73.

Полный список стран, имеющих право на участие в программе eVisa в Египте:

Египетская туристическая электронная виза стала доступна еще 28 странам
Федеральное агентство новостей  / 

Мустафа Мадбули во время заседания также поручил разработать программу стимулирования внутреннего воздушного сообщения, связывающего прибрежные города с мухафазами Верхнего Египта и долиной Нила. Это поспособствует формированию комплексных египетских направлений, включающих пляжи и памятники.

Правительство стремится развивать туристический сектор таким образом, чтобы увеличить приток иностранных гостей к главным достопримечательностям Каира и других городов страны.

Египет и Россия в начале августа договорились возобновить авиасообщение между государствами после шестилетнего перерыва. Регулярные рейсы отправляются из Москвы и Санкт-Петербурга в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.

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