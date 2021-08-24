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В Народном совете ДНР признались, что не обращают внимания на Украину

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:54
Политика
В Народном совете ДНР признались, что не обращают внимания на Украину
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 24 августа. Жители Донбасса имеют полное право не обращать внимания на Киев, заявил председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский.

В медиацентре «Патриот» состоялся прямой эфир, в рамках которого эксперты обсудили День независимости Украины. Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике Владислав Бердичевский рассказал об истинном отношении Киева к Донбассу и Крыму.

«Крымчане и мы давно поняли, кто мы были для Украины. Вторым сортом. Постоянно происходила демонизация, рассказывали, что Донбасс и Крым — дотационные регионы, которые Украина кормит», — сказал Бердичевский.

В Народном совете ДНР признались, что не обращают внимания на Украину
Федеральное агентство новостей  / Екатерина Щербакова

Власти Украины постоянно обращают внимание на Донбасс и говорят, что жители ДНР и ЛНР якобы не имеют права получать российские паспорта. Однако Донбасс был частью России, напомнил эксперт.

«В Донбассе и сейчас проживает более 100 национальностей. Это многонациональный большой регион. Он никогда не был украинской территорией. Украинцев было столько, сколько греков живет там, татар, то есть это одна из групп населения. Основная часть — великороссы, которые приехали при Екатерине II», — подчеркнул Владислав Бердичевский.

Председатель комитета Народного совета ДНР по внешней политике также надеется, что однажды Киев «отстанет» от Донбасса, так как пути обратно уже нет.

Ранее эксперты подвели итоги независимости Украины за 30 лет. Как передавала НСН, политолог Андрей Золотарев пришел к выводу, что Украину ждет распад при сохранении нынешнего политического курса.

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