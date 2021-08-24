Основатель музея Новороссии объяснил, почему ситуация с Донбассом будет длиться долго

Санкт-Петербург, 24 августа. Основатель музея Новороссии Герман Владимиров опасается, что отношения между украинскими властями и жителями Донбасса еще долго не наладятся.

Глава Музея воинской доблести Донбасса добавил, что в последнее время он опасается повторения ситуации в ДНР и ЛНР в Приднестровье. Об этом он рассказал Федеральному агентству новостей (ФАН) во время прямого эфира в медиацентре «Патриот», где в повестке был один из главных украинских праздников — День независимости, а также отношение жителей Донбасса к этой дате.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил сограждан с праздником, написав в Twitter, что за 30 лет держава заняла достойное место среди свободных демократических государств.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Владимиров уверен, сейчас судьба украинцев находится в руках народа и зависит от его решимости. Однако ситуация с Донбассом будет длиться долго, и мало что может измениться, пока в правительство не придет адекватный человек, считает эксперт.

«Там ( в Киеве. — Прим. ФАН) будут терпеть. Будут незначительные вспышки, у Верховной рады устроят шоу и на этом все закончится. Там народ требует хлеба и зрелищ, они этим живут», — заявил Владимиров.

Ранее основатель музея Новороссии подвел итоги независимости Украины. Если бы страна не стала независимой, все было бы совсем по-другому, поделился своим мнением спикер. Украина внутри СССР была очень сильной республикой, а сейчас все наблюдают ее деградацию.