Десять граждан Египта и Ливии обвиняются в связях с ИГ в Триполи

Каир, 24 августа. Десять человек предстали перед Уголовным судом Египта по обвинению в связях с запрещенной в России террористической организацией ИГ1. Об этом сообщает издание «218».

Среди подсудимых оказались не только граждане республики, но и четверо выходцев из Ливии. Их удалось арестовать в результате спецоперации, направленной на борьбу с организованной преступностью.

Злоумышленники промышляли похищением людей и пытками. Позже они связывались с родственниками жертв с требованием выкупа в обмен на их свободу. Часть вырученных средств направлялись в соседнее государство для финансирования терроризма.

Первое слушание завершилось в пользу государственного обвинения Египта. Дело передано в высшую инстанцию для утверждения. Подсудимым грозит максимальная степень наказания.

Уголовный суд Даманхура в конце июля приговорил 24 человека к смертной казни за два теракта в Каире. Большая часть из них состоят в запрещенной в России террористической группировке «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.