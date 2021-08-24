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СК Красноярского края расследует уголовное дело об обмане пайщиков
Происшествия
СК Красноярского края расследует уголовное дело об обмане пайщиков
perm.sledcom.ru  /  СУ СКР по Пермскому краю

Красноярск, 24 августа. В Красноярском крае правоохранители занимаются расследованием уголовного дела, которое было возбуждено по факту обмана под предлогом выплат денежных компенсаций.

Согласно данным следствия, с 2016 по август 2021 года мошенники представлялись руководителями кредитного потребительского кооператива и приглашали граждан в качестве пайщиков.

«Будучи введенными в заблуждение, потерпевшие соглашались вступить в состав пайщиков кооператива и заключали с ним договоры, согласно которым они передавали в пользование КПК свои денежные средства на определенный срок», — рассказали в СК.

Злоумышленники обещали по окончании срока договора вернуть вложенную сумму, а потом выплатить проценты в качестве компенсации за использование денег. В общей сложности мошенники собрали около 15 миллионов рублей.

Правоохранители задержали одного из подозреваемых. В отношении 31-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы.

Бывший замглавы МЧС Татарстана и его сообщники попались на мошенничестве. Им предстоит ответить в суде.

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