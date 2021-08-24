Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 21:47
21:38
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
21:36
Украина
Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины
21:35
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
21:30
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
21:28
Технологии
Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС
21:26
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
21:23
Спорт
Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу
21:22
Общество
Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России
21:17
Армия
The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике
21:14
Политика
Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане
Все новости

Грузовой паром с пассажирами и арбузами сель на мель под Волгоградом
Происшествия
Грузовой паром с пассажирами и арбузами сель на мель под Волгоградом
vlc.ru

Волгоград, 24 августа. Сухогруз «Марш Славянки» сел на мель на Волге между Камышином и Николаевском. Часть людей эвакуировали.

Инцидент произошел вечером в Николаевском районе примерно в 80 километрах от берега. Там застрял грузовой паром «Марш славянки». Он перевозил людей. Также на нем были грузовики с арбузами.

На помощь судну пришел паром «Приокский-4», однако спецоперация не удалась из-за слишком тяжелого груза. Пассажирам предложили эвакуироваться с застрявшего корабля, но дали согласие на это только девять человек. Людям привезли воду и продукты. Когда будет следующая попытка снять паром с мели, не сообщается.

Ранее стало известно, что контейнеровоз Ever Given снова пересечет Суэцкий канал.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Грузовой паром с пассажирами и арбузами сель на мель под Волгоградом
паром пассажиры мель
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru