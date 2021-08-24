Грузовой паром с пассажирами и арбузами сель на мель под Волгоградом

Волгоград, 24 августа. Сухогруз «Марш Славянки» сел на мель на Волге между Камышином и Николаевском. Часть людей эвакуировали.

Инцидент произошел вечером в Николаевском районе примерно в 80 километрах от берега. Там застрял грузовой паром «Марш славянки». Он перевозил людей. Также на нем были грузовики с арбузами.

На помощь судну пришел паром «Приокский-4», однако спецоперация не удалась из-за слишком тяжелого груза. Пассажирам предложили эвакуироваться с застрявшего корабля, но дали согласие на это только девять человек. Людям привезли воду и продукты. Когда будет следующая попытка снять паром с мели, не сообщается.

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