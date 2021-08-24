Мехико, 24 августа. Власти США передали Мексике бывшего лидера Тихуанского наркокартеля Эдуардо Арельяно Феликса для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Мексики.

Former Cartel Leader Eduardo Arellano Félix, set to be released from prison Wednesday after serving the majority of his 15-year sentence.



It still remains unclear if he will remain in the United States under supervised probation or will be sent back to Mexico pic.twitter.com/s6tSfEHZmE — My Mixtapez (@mymixtapez) August 20, 2021

Вооруженные силы и прокуратура страны получили Арельяно, отбывшего срок в американской тюрьме Аллентауна, в приграничной зоне с США. Преступник сразу же был отправлен в колонию строгого режима «Альтиплано». Американские власти предъявили обвинения Арельяно Феликсу в 2003 году за контрабанду наркотиков и отмывание денег и пообещали вознаграждение в 5 млн долларов за его поимку.

ÚLTIMA HORA: El narcotraficante Eduardo Arellano Félix, exjefe del cartel de Tijuana, fue deportado a México esta tarde

por el puente Internacional #Gateway en #Brownsville pic.twitter.com/D3nN0ECcyW — Telemundo 40 (@Telemundo40) August 23, 2021

Арест Феликса

Экс-лидер наркокартеля был захвачен силами безопасности Мексики после перестрелки в криминальном приграничном городе Тихуана в 2008 году. В 2012-м преступника экстрадировали в США, где он признал себя виновным в отмывании денег для широко известного наркокартеля его семьи. В 2013-м суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, и он стал последним из четырех братьев, которые были убиты или заключены в тюрьму из-за связи с одной из ведущих криминальных банд Мексики. Эдуардо Арельяно Феликс отбыл лишь часть срока наказания, так как сотрудничал с американскими властями.

На пике своего влияния в 80–90-е годы Тихуанский картель (или Организация Арельяно Феликса) занимался контрабандой наркотиков на сотни миллионов долларов. Сегодня группировка продолжает экспортировать запрещенные вещества и расширяет свое присутствие на международном уровне благодаря сотрудничеству с другими криминальными бандами, в основном Синалоа.

Eduardo Arellano Félix, cartel leader, is being released from prison. Where will he go? https://t.co/GqTkkqucjA pic.twitter.com/b7BgXEZqqM — San Diego Union-Tribune (@sdut) August 17, 2021

Тихуанский картель действует в одном из самых стратегически важных приграничных городов Мексики. Его с 1989 года возглавляли семь братьев и четыре сестры, которые находились в списках самых разыскиваемых преступников. К 2006 году на свободе остались только Эдуардо Арельяно Феликс и его сестра Энедина, которые и встали во главе наркокартеля.