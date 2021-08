Мехико, 24 августа. Власти США передали Мексике бывшего лидера Тихуанского наркокартеля Эдуардо Арельяно Феликса для привлечения к уголовной ответственности. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Мексики.

Former Cartel Leader Eduardo Arellano Félix, set to be released from prison Wednesday after serving the majority of his 15-year sentence.



It still remains unclear if he will remain in the United States under supervised probation or will be sent back to Mexico