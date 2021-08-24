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Доктор Мясников попросил россиян не злоупотреблять вызовом скорой помощи при COVID-19
Общество
Доктор Мясников попросил россиян не злоупотреблять вызовом скорой помощи при COVID-19
Федеральное агентство новостей

Москва, 24 августа. Известный врач и телеведущий доктор Мясников призвал россиян не вызывать скорую помощь при заболевании коронавирусом.

Реальной необходимости в вызове неотложки при COVID-19 чаще всего нет, считает доктор. Бригада скорой может только дать больному таблетку, а подобную помощь может оказать участковый врач из поликлиники. При этом пациенты с тяжелыми болезнями могут не дождаться приезда скорой из-за подобных вызовов.

«Больному с COVID-19 скорая помощь не нужна. Если он требует госпитализации, ему нужна служба перевозки инфекционных больных. Ему надо просто из дома переехать в больницу», — подчеркнул доктор.

Также Мясников рассказал, как, по его мнению, будет развиваться коронавирус в дальнейшем. Мутации будут проходить постоянно, и в какой-то момент он вполне может занять место гриппа, считает врач.

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скорая помощь мясников коронавирус
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