Центробанк намерен упростить выход выход финансовых услуг на рынок

Москва, 24 августа. Некредитные финансовые организации (НФО) получат право осуществлять переводы физлиц, принимать безналичные деньги и открывать электронные кошельки для малого и среднего бизнеса.

Соответствующая информация содержится в докладе Банка России «Совмещение видов деятельности на финансовом рынке». Регулятор относит к НФО профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющие компании инвестиционного фонда, страховые компании, микрофинансовые организации, негосударственные пенсионные фонды и т. п.

Как считают в Центробанке, появление новых игроков на рынке финансовых услуг упросит их получение для потребителей. Вместе с этим регулятор ожидает снижение размера комиссий за счет сокращения числа участников платежного процесса. Например, эквайринг будет осуществлять не банк, а небанковский поставщик платежных услуг (НППУ)

Для работы с платежами НФО должны будут получить статус НППУ. При этом они должны будут выполнить ряд условий, в том числе соответствовать требованиям к минимальной стоимости частных активов и антиотмывочному законодательству. Только после этого организации получат право выхода на рынок платежей, а также подключиться к Системе быстрых платежей (СБП).

ЦБ ранее сообщил о планах внедрить трансграничные денежные переводы в СБП. Ожидается, что система станет доступна гражданам других государств уже в следующем году.