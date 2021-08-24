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Правозащитники обвинили в организации убийства президента Гаити службу безопасности

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:33
Весь мир
Правозащитники обвинили в организации убийства президента Гаити службу безопасности
Pr Scr twitter.com  / 

Порт-о-Пренс, 24 августа. Президента Гаити Жовенеля Моиза предали сотрудники его службы безопасности. Данными расследования поделилась правозащитная организация Национальная сеть защиты прав человека (RNDDH).

Согласно докладу, убийцы заручились поддержкой двух членов службы безопасности — руководителя президентской охраны Жана Лагэля Сивиля и командира отряда охраны президентского дворца Димитри Эрара. Первый отвечал за подкуп остальных охранников, он якобы потратил на это порядка 100 тысяч долларов, а второй снабжал нападавших оружием и другим оборудованием. В частности, речь идет про слезоточивый газ и специальные электропилы.

«Для осуществления своего мрачного плана авторы этого убийства могли рассчитывать на поддержку, по крайней мере, двух лиц, отвечавших за безопасность президента», — говорится в докладе.

Кроме того, за несколько недель до убийства Эрар отдал приказ убрать из дома Моиза автомобиль с оружием и боеприпасами, который находился во дворе дома, где произошло нападение.

Жан Сивиль был арестован в конце июля и находится под арестом, Эрар по-прежнему разыскивается.

Убийство президента

Президент Гаити был убит 7 июля. Группа вооруженных лиц вломилась в частную резиденцию в Порт-о-Пренсе и расстреляла главу государства и его жену.

Согласно информации силовых служб, покушение на президента планировалось с ноября 2020 года в штаб-квартире охранной компании CTU Security в Майами. Изначально Моиза хотели похитить, чтобы к власти пришел нынешний премьер-министр Клод Жозеф. Главными организаторами выступали врач, проживающий в США, Кристиан Эмманюэль Санон и бывший сенатор Джон Жоэль Жозеф.

Правозащитники обвинили в организации убийства президента Гаити службу безопасности
Global Look Press  / Tcharly Coutin / XinHua

Среди ключевых участников заговора также называют президента CTU Антонио Интриаго, колумбийца, связанного с охранной компанией, Архангела Претеля, американца гаитянского происхождения Джеймса Солжема, Джонатана Ривера Гарсию. На данный момент арестовано по меньшей мере 44 человека, в том числе 18 бывших колумбийских солдат.

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