Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины



На Украине отметили 30-летие независимости страны — провели военный парад и «Марш защитников Украины» в центре Киева. Несмотря на прочувствованные речи президента Владимира Зеленского, праздник выглядел искусственным, а техника — явно устаревшей. При этом националисты смотрелись на церемонии намного уместнее, чем военные. Корреспондент ФАН передает из украинской столицы.

Утро 24 августа, на которое был назначен День независимости Украины, поначалу выдалось хмурым. В толпе горожан и приезжих из других регионов страны, направлявшихся к Крещатику, с опаской поговаривали, мол, как бы дождь не разогнал столь важное мероприятие. В руках у некоторых киевлян виднелись зонтики. Впрочем, в итоге они не понадобились — после 11 утра тучи разошлись, над Киевом засветило солнце.

Начались торжества чествованием погибших на майдане в 2014 году — той самой «Небесной сотни», треть которой, как выяснилось позже, не имела к перевороту никакого отношения. Но это не смутило президента Зеленского и его жену — они установили лампадки у памятного креста на аллее Героев Небесной сотни, а затем отправились на поминальную молитву в собор Софии Киевской.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Тем временем на площадь съезжались высокие гости, а простые киевляне плотными толпами забили все прилегающие к Крещатику улицы. Среди гостей особое внимание прессы привлекали бывшие президенты страны — Леонид Кучма, который охотно фотографировался со всеми желающими, сильно постаревший Виктор Ющенко, а также Петр Порошенко. Первый президент Украины Леонид Кравчук ныне сильно болеет и явиться не смог.

За спинами у политиков вертелся экс-президент Грузии, а ныне глава исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили, беспрестанно кому-то кивавший и пожимавший руки. Среди видных иностранцев на трибуне присутствовали Вселенский патриарх Варфоломей и глава Евросовета Шарль Мишель. Не обошлось и без верных антироссийских союзников Украины — президента Польши Анджея Дуды, президента Литвы Гитанаса Науседы, лидера Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Латвии Эгилса Левитса.

Для простых украинцев и гостей столицы все было не так радужно. Желающих посмотреть военный парад набралось несколько десятков тысяч, у металлоискателей выстроились огромные очереди, поэтому многим пришедшим церемония была почти не видна. Находчивые молодые украинцы, впрочем, оккупировали крыши киосков, фонарные столбы и прочие возвышения, чтобы увидеть, как военная техника пройдет по Крещатику.



Но сначала присутствующим пришлось выслушать речь президента Владимира Зеленского — она была такой же неоднозначной, как и его отношение к парадам. Напомним, до нынешнего года при Зеленском два года подряд парады не проводились. В 2019-м он решил направить средства, выделенные на проведение мероприятия, на премии отличившимся военным. А в 2020 году заявил, что, мол, «военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион». На третий год президентства Зеленский показал, что стал не только милитаристом, но и сказочником.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

По мнению наблюдателей, его речь состояла из исторических отсылок. Таким образом он, похоже, решил ответить на статью Владимира Путина о том, что русские и украинцы — это один народ. Зеленский отметил, что страна «празднует не обретение независимости, а восстановления государственности». По его мнению, нынешняя Украина — прямая наследница Киевской Руси, мощного государства средневековой Европы.

«Нашей Конституции 25 лет, но нашей исконной Конституции — 311 лет, она написана гетманом Пилипом Орликом. Сегодня каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном тысячу лет назад», — напомнил президент.

Далее Зеленский сообщил согражданам, что и гривне больше тысячелетия, и столько же лет украинскому тризубу (который вообще-то был взят на вооружение националистами в 1930-х годах). Кроме того, он сообщил, что подписал указ о праздновании зарождения украинской государственности в День Крещения Руси, 28 июля. Зеленский пояснил, что уделил столько внимания прошлому, чтобы украинцы все вместе «поверили в себя, это необходимо для сильной страны».

«Что такое решительная страна? Это страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует, не боится слова «впервые», — пояснил президент.

Федеральное агентство новостей / Василий Таран

Далее он перечислил достижения, которые звучали как «сказка». По его мнению, Украина активно строит самолеты «Антонов» (он существует в единственном экземпляре), а также дороги, школы, садики и больницы. Страна открывает рынок земли, возрождает военно-морской флот (который существует пока в виде катеров), принимает ракетную программу и дает украинцам какое-то «народовластие».



Также Зеленский заявил:

«Мы больше никому не подарим и камешка нашей истории».

Он также пообещал «вернуть» в состав Украины Крым и Донбасс.

«Единственное, что нас может разделять, — это щедро накрытый стол, где мы вместе поднимем тост за то, что мы стали сильной страной», — сообщил размечтавшийся президент.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Затем на майдан вывезли рояль, за которым сидел уличный музыкант Игорь Янчук. В сопровождении оркестра он сыграл песню «Код ДНК», а на больших плазменных экранах показали видеоряд: от Киевской Руси до Майдана-2014 (кадров Великой Отечественной войны в этом ролике не было). В финале через всю площадь пробежала девочка в белом платье с букетом желтых цветов, который она вручила военному, возглавлявшему первую колонну войск. В этот момент Зеленский даже прослезился, это трижды показали на больших экранах — вот, мол, какой наш президент патриот.



Затем начался военный парад — по майдану понесли огромный флаг Украины, зашагали представители различных родов войск, барабанщицы, курсантки Военного университета имени Шевченко, затем — несколько подразделений со служебными собаками. За ними пошли «союзники по НАТО» — группы военных Великобритании, Грузии, Дании, гвардейские батальоны Эстонии, Латвии, Литвы.

А вот со сводным военным оркестром вышел полный конфуз. Он начал исполнять финал симфонии Бетховена «Ода к радости», дико фальшивя и порой не попадая в ноты. Это заметили даже на трибуне, многие гости сильно сконфузились.

Затем начался воздушный парад, который выглядел плохой пародией на аналогичные российские шоу. Счастье украинцев в том, что власти лишили их возможности видеть российские военные праздники, выглядящие реально достойно, включающие новейшую военную технику. В Киеве же сначала пролетели давно устаревшие вертолеты Ми-8, затем — не менее старые патрульные и транспортные самолеты Ан-32П и Ил-76. Затем в воздухе над Крещатиком показались еще советские истребители Су-27, штурмовики СУ-25 и фронтовые бомбардировщики Су-24М. Наконец, над центром Киева тяжело прогрохотал единственный в стране летающий грузовик Ан-226 «Мрия», также рожденный в СССР. Такая техника, наверное, грозно смотрелась в начале 1990-х, а в 2021 году она выглядела откровенно жалко.

Такой же эффект получился и с наземной частью парада — по площади ехали БТР, бронеавтомобили «Козак», минометные установки «Барс-8» и старые танки Т-72, тщательно воссозданные руками украинских умельцев. За ними шли бронированные автомобили «Варта» с американскими «Джавелинами», комплексы залпового огня «Вильха» и «Сапсан», установки «Бук-М1» и «Тор». Видя все это музейное великолепие, простые украинцы умиленно хлопали от восторга в ладоши и кричали «Хай живе Украина!».

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

Кстати, во время парада в толпе на углу Крещатика и майдана произошел неприятный инцидент — в какой-то момент на одном из зрителей загорелась одежда. На помощь мужчине пришли очевидцы. Люди стали быстро тушить его водой из бутылок.

Под конец церемонии на асфальте майдана расцвел гигантский сине-желтый цветок — символ 30-летия независимости Украины. В его центре оказалась та самая девочка, что бежала с букетом к военным, она исполнила песню «Украина».

Злые языки, комментируя выступление Зеленского, говорили, что, мол, концепт «Украина — Киевская Русь» — жалкая попытка ответить концепту России как наследницы Российский империи и СССР.

А подарок в виде нового праздника 28 июля наверняка порадует эзотериков, давно утверждающих, что День независимости дает некую страдальческую карму. Зато, говорят скептики, у властей страны теперь появится хороший повод перекрыть крестные ходы православных в День крещения Руси официальными мероприятиями.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Впрочем, по нынешним украинским традициям, праздник был бы неполным без шествия радикалов, пафосно названного «Маршем защитников». Его участники собрались около полудня в парке имени Шевченко, а стартовать должны были около часа дня. Им пришлось топтаться на месте почти час — Крещатик не успели убрать после парада. Тем не менее в начале второго дня колонна, численностью около шести-семи тысяч человек, все-таки двинулась.

Главными заводилами этого шабаша стали жена известного радикала Оксана Корчинская и лидер праворадикальной группировки, которая запрещена в РФ, «С-14» Евген Карась. Они формировали колонны и выкрикивали лозунги в микрофоны. Во главе одной из колонн радикалы несли портреты обвиняемых в убийстве журналиста Олеся Бузины — Андрея Медведько и Дениса Полищука. На транспаранте с их портретами было написано «Волю!», хотя радикалы до сих пор спокойно разгуливают на свободе и даже заседают в общественных советах госорганов Украины.

Радикалы прошли от парка Шевченко до Бессарабской площади, затем — по Крещатику до майдана. Периодически колонна останавливалась и зажигала файеры. Также радикалы принесли с собой мягкие игрушки и картинки с изображением лягушек. Они сообщали окружающим, что «лягухи символизируют президента Зеленского и его подручных». Дойдя до майдана, радикалы разошлись в разных направлениях. Власти опасались, что националисты могут двинуться к Офису президента Украины или Верховной раде. На всякий случай это направление заранее плотно перекрыли силовики. Но их опасения оказались напрасными — никто из радикалов в этот день не намеревался устраивать митинги.

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Еще одной изюминкой этого дня стало нападение на экс-президента Украины Петра Порошенко. Когда пятый президент в сопровождении своей супруги подошел в район метро «Крещатик», где его ждал кортеж, мужчина средних лет изловчился и облил Порошенко зеленкой. Нападавшего быстро задержала полиция. Тем не менее он успел вполне внятно обозначить отношение сотен тысяч украинцев к власти. Причем не только прошлой, но и к нынешней — просто для членов команды Зеленского граждане, видимо, еще не припасли зеленки.