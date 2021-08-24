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Страдающий от болезни Паркинсона Зайцев попал в медицинское учреждение

  /   Обновлено: 24 августа 2021 20:19
Шоу-бизнес
Страдающий от болезни Паркинсона Зайцев попал в медицинское учреждение
Global Look Press  /  Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Москва, 24 августа. Знаменитый модельер Вячеслав Зайцев, который уже несколько лет страдает от тяжелого заболевания, оказался в медицинском учреждении.

В 2016 году кутюрье поставили диагноз болезнь Паркинсона. Кроме того, заболевание отрицательно сказалось на суставах 83-летнего Зайцева, из-за чего ему стало трудно передвигаться.

Несмотря на серьезные недуги, модельер продолжает работать, но увидеть его на светских мероприятиях практически невозможно. Для выхода в свет именитому дизайнеру требуется посторонняя помощь.

Чтобы поправить свое здоровье, кутюрье отправился в реабилитационный центр. Зайцеву предстоит пройти курс массажа, а также физио- и эрготерапию.

«Хочется лучше ходить, четче говорить», — отметил модельер.

После выписки дизайнер одежды планирует снова заняться работой в своем Доме моды, пишут «Дни.ру». Сын кутюрье Егор и художник Галина Крючкова уже создают новую коллекцию.

Вячеслав Зайцев намерен уволить своего помощника Расула Ахмедова на фоне скандалов в Доме моды. Главная цель, которую ставит перед собой модельер, — вывести свое детище из кризиса. До реабилитации кутюрье посетил Дом моды и остался недоволен царящей там атмосферой.

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