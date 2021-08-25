Купание на пляжах Анапы запрещено Роспотребнадзором, ФАН узнал подробности

В Анапе сохраняется режим ЧС, введенный после сильнейших ливней. В городе продолжают откачивать воду и восстанавливать инфраструктуру. Купаться в море нельзя, запрет введен точечно. По информации Роспотребнадзора, ограничения связаны с тем, что пока санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе остается неблагоприятной.

«Были отобраны пробы морской воды в рекреационных зонах купания. Результаты показали, что микробиологические показатели в этих образцах не соответствуют нормам», — рассказали ФАН в пресс-службе городской администрации.

Запрет на купание введен на пляжах «Центральный», «Отдых и лечение» и неподалеку от детского оздоровительного лагеря «Ока». Кроме того, ограничения действуют в местах впадения в море рек Сукко и Анапка. Там, где нельзя купаться, установлены запрещающие знаки. Правда, далеко не всех туристов это останавливает. Отдыхающие говорят, что их тоже можно понять, ведь деньги за отдых они заплатили, а понежиться в теплом море не могут.

«В любом случае это личная ответственность каждого. Устраивать рейды и ловить купающихся никто не будет», — добавили в мэрии Анапы.

Сколько еще будет сохраняться режим ЧС в одном из крупнейших курортов России, пока неизвестно. Сотрудники коммунальных служб продолжают откачивать воду с Пионерского проспекта, есть затопленные здравницы и детские лагеря. Работа ведется непрерывно. Дорожники продолжают восстановление поврежденных трасс.

Ранее ФАН писал, что Кубань еще не успела оправиться от последствий катастрофических ливней, которые обрушились на регион. Продолжается оценка ущерба, нанесенного стихией. При этом в регион пришли новые дожди, которые испортили отдых на черноморском побережье, а жителям региона принесли материальные потери.