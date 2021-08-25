Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 августа 13:02
13:01
Общество
Строительство Юго-Восточного обхода Симферополя всерьез обеспокоило крымчан
13:01
Общество
Песков объяснил, почему телеканал «Дождь» признали иноагентом
12:59
Происшествия
Отчим бросившей в Гатчине младенца женщины рассказал об общении с дочерью
12:59
Происшествия
ФАН узнал подробности деятельности матери, оставившей тело ребенка у церкви в Гатчине
12:59
Происшествия
Приемный отец оставившей мертвого младенца в Гатчине женщины рассказал о ее образе жизни
12:58
Политика
Песков ответил на вопрос о безопасности российских граждан в Афганистане
12:57
Политика
Песков отметил недружественный тон «Крымской платформы» в отношении России
12:56
Происшествия
Оставленный в пакете младенец у церкви в Гатчине оказался третьим ребенком женщины
12:56
Экономика
Песков прокомментировал решение суда ФРГ по «Северному потоку — 2»
12:55
Спорт
Роман Жданов принес России второе золото на Паралимпиаде в Токио
Все новости

Купание на пляжах Анапы запрещено Роспотребнадзором, ФАН узнал подробности
Общество
Купание на пляжах Анапы запрещено Роспотребнадзором, ФАН узнал подробности
pixabay.com  / 

В Анапе сохраняется режим ЧС, введенный после сильнейших ливней. В городе продолжают откачивать воду и восстанавливать инфраструктуру. Купаться в море нельзя, запрет введен точечно. По информации Роспотребнадзора, ограничения связаны с тем, что пока санитарно-эпидемиологическая ситуация в городе остается неблагоприятной.

«Были отобраны пробы морской воды в рекреационных зонах купания. Результаты показали, что микробиологические показатели в этих образцах не соответствуют нормам», — рассказали ФАН в пресс-службе городской администрации.

Запрет на купание введен на пляжах «Центральный», «Отдых и лечение» и неподалеку от детского оздоровительного лагеря «Ока». Кроме того, ограничения действуют в местах впадения в море рек Сукко и Анапка. Там, где нельзя купаться, установлены запрещающие знаки. Правда, далеко не всех туристов это останавливает. Отдыхающие говорят, что их тоже можно понять, ведь деньги за отдых они заплатили, а понежиться в теплом море не могут.

«В любом случае это личная ответственность каждого. Устраивать рейды и ловить купающихся никто не будет», — добавили в мэрии Анапы.

Сколько еще будет сохраняться режим ЧС в одном из крупнейших курортов России, пока неизвестно. Сотрудники коммунальных служб продолжают откачивать воду с Пионерского проспекта, есть затопленные здравницы и детские лагеря. Работа ведется непрерывно. Дорожники продолжают восстановление поврежденных трасс.

Ранее ФАН писал, что Кубань еще не успела оправиться от последствий катастрофических ливней, которые обрушились на регион. Продолжается оценка ущерба, нанесенного стихией. При этом в регион пришли новые дожди, которые испортили отдых на черноморском побережье, а жителям региона принесли материальные потери.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Купание на пляжах Анапы запрещено Роспотребнадзором, ФАН узнал подробности
пляж дожди анапа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru