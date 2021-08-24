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Талибы выступили против военного присутствия Турции в Афганистане
Весь мир
Талибы выступили против военного присутствия Турции в Афганистане
Федеральное агентство новостей  / 

Кабул, 24 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) настроено против размещения турецких солдат в международном аэропорту Кабула. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Мы хотим хороших отношений с Турцией, но не желаем, чтобы их солдаты находились в Афганистане. В турецких войсках на территории страны нет необходимости, мы более чем способны сами обеспечить безопасность кабульского аэропорта», — сказал он.

На фоне вывода контингента США и НАТО с афганской территории Анкара работала над соглашением с Вашингтоном о сохранении своего присутствия в центральноазиатском государстве. Ранее турецкие военнослужащие в рамках миссии Североатлантического альянса выполняли задачи по защите стратегической воздушной гавани, а новый договор мог гарантировать ее продолжение. Однако действия талибов, стремительно захвативших столицу, помешали планам Турции.

Ради защиты геополитических интересов Анкаре важно сохранить свое присутствие в стране. С этой целью к руководству «Талибана» были направлены переговорщики. И если ранее рассматривалась перспектива полного контроля аэродрома турками под предлогом обеспечения защиты иностранных дипломатов, то теперь они готовы предложить талибам помощь в наведении порядка на объекте, погрузившемся в хаос.

«В случае, если «Талибан» запросит техническую поддержку, Турция может оказать помощь [в сфере] техники и безопасности в аэропорту», — рассказал ранее турецкий источник агентству Reuters.

Несмотря на резкое непринятие инициатив Анкары талибами, турецкие власти не теряют надежды — они рассчитывают, что руководство радикального движения изменит свой настрой после окончательного вывода сил США и их союзников с территории страны, которое должно произойти не позже 11 сентября этого года.

Также есть мнение, что сгладить существующие разногласия в будущем поможет встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического офиса талибов Абдулом Гани Барадаром.

На прошлой неделе турецкий лидер публично заявлял о том, что договор о сделке с радикальным движением о совместной работе в кабульском аэропорту поможет «укрепить позиции талибов» на международной арене.

Вероятнее всего, Эрдоган любыми средствами рассчитывает принимать участие в дальнейшей жизни Афганистана. Именно на этом фоне он так легко сменил свой курс с защиты воздушной гавани Кабула от террористов на помощь в легитимизации «Талибана».

Впрочем, инициативность Анкары в этом направлении не поддерживают простые жители Турции. Согласно опросу аналитического агентства Metropoll, проведенного в 28 провинциях государства, почти две трети опрошенных выступают против военного присутствия своей страны в Афганистане. Турки настороженно относятся к планам Эрдогана, говорится в документе.

Такого же мнения придерживаются и оппозиционные партии Турции. Они настаивают на выводе войск с афганской территории, поскольку промедление официальной Анкары в этом вопросе ставит жизни солдат под угрозу.

 

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан турция талибан
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