Талибы выступили против военного присутствия Турции в Афганистане

Кабул, 24 августа. Движение «Талибан»1 (запрещено в РФ) настроено против размещения турецких солдат в международном аэропорту Кабула. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель талибов Забихулла Муджахид.

«Мы хотим хороших отношений с Турцией, но не желаем, чтобы их солдаты находились в Афганистане. В турецких войсках на территории страны нет необходимости, мы более чем способны сами обеспечить безопасность кабульского аэропорта», — сказал он.

Taliban says it doesn't want Turkish soldiers in Afghanistan https://t.co/cnJs751RjK pic.twitter.com/1TMgqEjThU — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 24, 2021

На фоне вывода контингента США и НАТО с афганской территории Анкара работала над соглашением с Вашингтоном о сохранении своего присутствия в центральноазиатском государстве. Ранее турецкие военнослужащие в рамках миссии Североатлантического альянса выполняли задачи по защите стратегической воздушной гавани, а новый договор мог гарантировать ее продолжение. Однако действия талибов, стремительно захвативших столицу, помешали планам Турции.

Ради защиты геополитических интересов Анкаре важно сохранить свое присутствие в стране. С этой целью к руководству «Талибана» были направлены переговорщики. И если ранее рассматривалась перспектива полного контроля аэродрома турками под предлогом обеспечения защиты иностранных дипломатов, то теперь они готовы предложить талибам помощь в наведении порядка на объекте, погрузившемся в хаос.

«В случае, если «Талибан» запросит техническую поддержку, Турция может оказать помощь [в сфере] техники и безопасности в аэропорту», — рассказал ранее турецкий источник агентству Reuters.

Taliban Spokesperson Zebihullah Mujahid: We want good relations with Turkey, the Turkish government and the Muslim people of this nation. There is no need for Turkish soldiers to protect the airport. We can protect this place ourselves... pic.twitter.com/rf4lQQj7Tk — Said Qusay (@squsayen) August 24, 2021

Несмотря на резкое непринятие инициатив Анкары талибами, турецкие власти не теряют надежды — они рассчитывают, что руководство радикального движения изменит свой настрой после окончательного вывода сил США и их союзников с территории страны, которое должно произойти не позже 11 сентября этого года.

Также есть мнение, что сгладить существующие разногласия в будущем поможет встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с главой политического офиса талибов Абдулом Гани Барадаром.

Eager to play a role in Afghanistan, Turkey's Erdogan says he may meet with Taliban leadership https://t.co/XjPns3GKEe via @AlMonitor — Massoud Maalouf (@Massoudmaalouf) August 23, 2021

На прошлой неделе турецкий лидер публично заявлял о том, что договор о сделке с радикальным движением о совместной работе в кабульском аэропорту поможет «укрепить позиции талибов» на международной арене.

Вероятнее всего, Эрдоган любыми средствами рассчитывает принимать участие в дальнейшей жизни Афганистана. Именно на этом фоне он так легко сменил свой курс с защиты воздушной гавани Кабула от террористов на помощь в легитимизации «Талибана».

We can hold talks with Taliban if need be, we will not close our doors if they knock – Turkey's President Erdogan pic.twitter.com/U2C7EBL6EH — TRT World Now (@TRTWorldNow) August 20, 2021

Впрочем, инициативность Анкары в этом направлении не поддерживают простые жители Турции. Согласно опросу аналитического агентства Metropoll, проведенного в 28 провинциях государства, почти две трети опрошенных выступают против военного присутствия своей страны в Афганистане. Турки настороженно относятся к планам Эрдогана, говорится в документе.

Такого же мнения придерживаются и оппозиционные партии Турции. Они настаивают на выводе войск с афганской территории, поскольку промедление официальной Анкары в этом вопросе ставит жизни солдат под угрозу.

Afghanistan: Turks want withdrawal of their troops from Kabul, says poll https://t.co/S9gAw5lDh6 pic.twitter.com/3wi7BEOYYW — Middle East Eye (@MiddleEastEye) August 20, 2021

1 Организация запрещена на территории РФ.