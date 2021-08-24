Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 21:46
21:38
Экономика
Путин назвал возможным полное решение жилищного вопроса в России
21:36
Украина
Порошенко в зеленке и радикалы с лягушками: как прошло 30-летие независимости Украины
21:35
Политика
Захарова: четыре недавних новости разрушили заявления Украины о независимости
21:30
Общество
Политолог Абзалов объяснил необходимость инициативы Путина о социальных выплатах
21:28
Технологии
Рогозин пообещал скорое решение вопроса о дальнейшем присутствии России на МКС
21:26
Происшествия
Два ребенка пострадали при пожаре в Буденновске
21:23
Спорт
Суд не удовлетворил иск акционера «Спартака» к Газизову и клубу
21:22
Общество
Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России
21:17
Армия
The Drive: Россия придумала способ создать новые проблемы Западу в Арктике
21:14
Политика
Байден заявил о возможности продления миссии США в Афганистане
Все новости

Иммунолог рассказал, как коллективный иммунитет защищает от новых штаммов COVID-19
Общество
Иммунолог рассказал, как коллективный иммунитет защищает от новых штаммов COVID-19
Федеральное агентство новостей  / 

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, как коллективный иммунитет помогает бороться с образованием новых штаммов COVID-19.

Ранее российский вирусолог Алексей Аграновский и инфекционист Николай Малышев оценили, как коллективный иммунитет влияет на распространение COVID-19. По словам экспертов, в странах с высоким процентом вакцинированных и сформированным коллективным иммунитетом количество тяжелых и летальных случаев коронавируса значительно снизилось.

«Коллективный иммунитет нужен, чтобы завершить пандемию. А локальный коллективный иммунитет в разных регионах необходим, чтобы привести пандемию в управляемое состояние и дальше заниматься другими мерами. Когда вырабатывается коллективный иммунитет, например 85% людей уже иммунные, то вирусу сложно распространяться», — рассказал собеседник ФАН.

Иммунолог рассказал, как коллективный иммунитет защищает от новых штаммов COVID-19
pixabay.com  / 

Николай Крючков отметил, что при коллективном иммунитете чувствительным к нему остается небольшое количество людей. Человек с коронавирусом не сможет заразить всех, с кем контактировал, а только половину из них.

«На популяционном уровне это работает еще лучше, поскольку возникают только локальные и небольшие вспышки заболевания. Мы знаем, что даже если человек заразился на фоне того, что у него уже был выработан иммунитет, то с гораздо меньшей вероятностью заболевание будет протекать в тяжелой форме или приведет к смерти», — объяснил иммунолог.

Эксперт подчеркнул, что коллективный иммунитет уменьшает ущерб от инфекции.  

Ранее исследователь из Швейцарии Саи Редди спрогнозировал появление новых мутаций коронавируса, которые будут значительно заразнее предыдущих. Ученый уверен, что штаммы коронавируса «Бета», «Гамма» и «Дельта» «неизбежно» мутируют.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Иммунолог рассказал, как коллективный иммунитет защищает от новых штаммов COVID-19
иммунитет вакцинация коронавирус иммунолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru