Иммунолог рассказал, как коллективный иммунитет защищает от новых штаммов COVID-19

Иммунолог, генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков в беседе с корреспондентом ФАН объяснил, как коллективный иммунитет помогает бороться с образованием новых штаммов COVID-19.

Ранее российский вирусолог Алексей Аграновский и инфекционист Николай Малышев оценили, как коллективный иммунитет влияет на распространение COVID-19. По словам экспертов, в странах с высоким процентом вакцинированных и сформированным коллективным иммунитетом количество тяжелых и летальных случаев коронавируса значительно снизилось.

«Коллективный иммунитет нужен, чтобы завершить пандемию. А локальный коллективный иммунитет в разных регионах необходим, чтобы привести пандемию в управляемое состояние и дальше заниматься другими мерами. Когда вырабатывается коллективный иммунитет, например 85% людей уже иммунные, то вирусу сложно распространяться», — рассказал собеседник ФАН.

pixabay.com /

Николай Крючков отметил, что при коллективном иммунитете чувствительным к нему остается небольшое количество людей. Человек с коронавирусом не сможет заразить всех, с кем контактировал, а только половину из них.

«На популяционном уровне это работает еще лучше, поскольку возникают только локальные и небольшие вспышки заболевания. Мы знаем, что даже если человек заразился на фоне того, что у него уже был выработан иммунитет, то с гораздо меньшей вероятностью заболевание будет протекать в тяжелой форме или приведет к смерти», — объяснил иммунолог.

Эксперт подчеркнул, что коллективный иммунитет уменьшает ущерб от инфекции.

Ранее исследователь из Швейцарии Саи Редди спрогнозировал появление новых мутаций коронавируса, которые будут значительно заразнее предыдущих. Ученый уверен, что штаммы коронавируса «Бета», «Гамма» и «Дельта» «неизбежно» мутируют.