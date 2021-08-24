Евгений Петросян ужаснул поклонников снимком со странными руками

Москва, 24 августа. Юморист Евгений Петросян опубликовал новое фото, которое подверглось предварительной обработке. На снимке артист предстал перед поклонниками с удлиненными руками.

Необычный снимок появился на странице Петросяна в Instagram. С помощью вытянутых конечностей юморист попытался продемонстрировать, сколько шуток ждет его фанатов в ближайшем будущем.

«В новом ТВ сезоне — вот такое количество смешнулек!» — подписал кадр артист.

Многие поклонники Петросяна оценили обработанный снимок со странными руками и похвалили чувство юмора артиста. Один из комментаторов обратил внимание, что руки юмориста получились на фото разной длины, пишут «Дни.ру». Некоторым пользователям соцсети снимок показался уродливым, а других кадр и вовсе ужаснул.

«Ой, ужас какой! Я сначала чего-то испугалась»; «Жуть какая!» — написали комментаторы.

Евгений Петросян женат на своей бывшей помощнице Татьяне Брухуновой, которая намного моложе супруга. У звездной пары подрастает маленький сын Ваган. Брухунова хочет, чтобы мальчик с ранних лет чтил традиции своего рода. Петросян и его жена решили, что ребенок обязательно будет учить армянский язык.