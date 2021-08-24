Вечером 21 августа в Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием мотоциклистов и КамАЗа. Один водитель мотоцикла Юрий М. погиб на месте, второй — Роман С. — доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель «бетономешалки», сейчас он находится под домашним арестом. Представители потерпевшей стороны в ДТП на Октябрьской недовольны решением суда о мере пресечения. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Коллега мотоциклистов Арина Г. стала свидетелем ДТП. Она вместе с Романом и Юрием ехала с работы на своей машине, следуя за мужчинами. Согласно ее версии, к аварии привело нарушение ПДД со стороны водителя КамАЗа.

«Он [водитель] в темное время суток, без включенных габаритных огней, без включенного поворотника не то что перестраивался, он с крайнего, с третьего правого ряда выполнял левый разворот через двойную сплошную на мосту. Именно это привело к таким последствиям», — высказала свою версию Арина корреспонденту ФАН.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В ДТП на Октябрьской погиб Юрий М., ему было 33 года. 30-летний Роман С., по словам очевидицы ДТП, находится в искусственной коме, у него закрытая черепно-мозговая травма. Кроме того, у Романа перелом тазобедренной кости, ему сделали две операции, сейчас он находится в стабильно тяжелом состоянии. Никаких прогнозов врачи не дают.

Близкий друг Юрия Михаил Р. прибыл на место аварии одним из первых. Он застал, как проходило задержание водителя КамАЗа.

«Я видел на его лице страх. Возможно, он был напуган последствиями своих действий, возможно, еще чем-то. Не могу сказать ничего о его адекватности, я с ним не разговаривал, не подходил близко. Я видел постановление о признании жены погибшего Юрия, в котором было написано, что человек был в состоянии опьянения и отказался от освидетельствования», — заявил Михаил.

/ Пресс-служба ГИБДД по городу Новосибирску

Сейчас возбуждено уголовное дело в отношении водителя КамАЗа. Он находится под домашним арестом, что не устраивает пострадавшую сторону — супругу погибшего Ольгу. Ее интересы представляет юрист Алексей Филиппов. В разговоре с ФАН он объяснил, почему мера пресечения кажется им слишком лояльной.

«Запрет управления транспортными средствами, а также нахождение на определенном адресе в ночной период времени с 23:00 до 06:00 утра. Мы с данной мерой не согласны. Насколько мне известно, данные адреса никак не подтверждаются. Нам кажется, судья необъективно подошел к этому вопросу. В совокупности собранных материалов имелась правовая возможность применить заключение под стражу», — говорит юрист.

По его словам, гражданин зарегистрирован в Республике Дагестан. Привязки к региону, где была совершена авария, у него нет. Более того, судя по документам, водитель КамАЗа жил в автомобиле.

«По первичным документам гражданин указывал, что проживает в автомобиле КамАЗа, в том, на котором было совершено ДТП. Место проживания гражданина в нашем регионе не определено юридически. Это могло быть основанием принять предварительные ограничительные меры заключения под стражу. Я полагаю, что мера пресечения, которая избрана на сегодняшний день, это некая лояльность суда», — говорит Филиппов.

На сегодняшний день идет предварительное следствие. Завтра представителем потерпевшей стороны будет направлена жалоба на решение по мере пресечения.