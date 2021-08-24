Грибник Аксенова рассказала, чем в этом году радует урожай на Северо-Западе России

Сразу после окончания засухи в лесах Карелии и Ленинградской области появилось огромное количество грибов. Об этом в последние две недели сообщается в социальных сетях Рунета. Активист популярной группы «ВКонтакте» «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» Екатерина Аксенова в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН рассказала, где и как лучше всего собирать грибы, какие виды в этом году встречаются больше, как отличить ложные грибы и как все-таки правильно их срывать.

Изобилие опят

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По словам гостьи студии, в этом сезоне в Ленобласти растет много белых и боровых грибов. Также можно обнаружить красные грибы, но особым изобилием порадовали опята.

«Так называемые быстрые грибы уже начинают заканчиваться: это красные, опята. Мы ждем сейчас те, которые будем солить к Новому году. Сейчас больше разнообразия грибов, и белых много, и красных», — рассказала Екатерина Аксенова.

Собирать грибы в этом году можно до ноября, заявила специалист, а вообще, съедобные можно найти даже в декабре.

«Я, например, в первый месяц зимы находила и лисички, и боровики», — сообщила грибник.

Выкручивать или срезать

На один из самых популярных вопросов от любителей тихой охоты — как правильно срывать грибы? — эксперт ответила: как угодно.

«Наука не дает ответов, но грибнице вреда не будет, если не срезать, а вырвать гриб. Только нужно это делать аккуратно. Я, например, выкручиваю гриб из земли», — сказала Аксенова.

Ложные грибы

По словам грибника, в этом году ложные грибы встречаются не так часто. Тем не менее Екатерина Аксенова рекомендует новичкам быть внимательнее и чаще советоваться с профессионалами-микологами. Сделать это можно в том числе с помощью группы «ВКонтакте» «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья».

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«Когда идешь собирать грибы, если ты новичок, лучше ознакомиться с грибами области заранее, можно пойти с опытным грибником. В момент сбора можно скинуть фото специалистам нам в группу, потому что есть разные ложные грибы, которые могут синеть или розоветь. Есть ложный белый, он похож на подберезовик, при срезе начинает розоветь ножка, а снизу розовая шляпка. Если лизнуть, то он горчит. Конечно, от этого никто не умирает, но все же лучше не рисковать», — рассказала Екатерина.

Грибы на трассе

Эксперт отметила, что если вы не любите или не хотите собирать грибы, то покупать уже собранные или приготовленные лучше только в проверенных местах. Приобретать заготовки или лукошки со свежими грибами, которые предлагают вдоль дорог, не стоит, считает Екатерина Аксенова.

Невские Новости / Дарья Зуева

«Вдоль трассы грибы впитывают грязь, машинные выхлопы, это не миф. В таких продуктах будет много вредных веществ, они неэкологичные. К сожалению, грибы, которые продают на трассе, никак не проверить на предмет места их сбора, поэтому приобретать их довольно рискованно. То же самое с соленьями: ядовитый гриб можно определить только тогда, когда его вот-вот срезали. Когда гриб готов, непонятно, что это. Похожих грибов очень много, а когда их уже помыли, отварили, почистили, то они выглядят одинаково», — сказала грибник.

В завершение Екатерина Аксенова сообщила, что безопаснее всего собирать и готовить грибы самостоятельно либо покупать у проверенных и честных грибников. Только так можно быть уверенным в том, что богатый на микроэлементы и белок продукт принесет пользу, добавила она.

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«Я не покупаю грибы, а наоборот — всех знакомых и друзей снабжаю. Грибы — рискованный вид, очень многое зависит от чистоты и правильности приготовления. Я никогда не готовлю червивые грибы, всегда много раз проверяю, съедобные мне попались или ложные. Это все очень серьезно и опасно, но при правильном подходе — очень вкусно и полезно», — резюмировала специалист.

Ранее диетолог Анна Белоусова пояснила, как правильно собирать, покупать и заготавливать грибы. Эксперт также посоветовала собирать и заготавливать грибы самостоятельно.