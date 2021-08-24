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На форуме «Армия-2021» представили систему посадки «Корма»
Общество

Новинку представил Институт Авиационного Приборостроения «Навигатор» в рамках своей выставочной экспозиции на Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». «Корма» представляет собой переносной контейнер с аппаратурой и антеннами.

«Одна из наших новых передовых разработок — это система навигации и посадки. В чем ее особенность и прелесть? Данная система позволяет обеспечить посадку практически в открытом поле без установки дополнительного специального оборудования. У нас есть свой небольшой ящик, который можно в течение 10-15 минут развернуть, и самолет или вертолет может совершить посадку для того, чтобы, допустим, кого-то спасти, или, например, кого-то вывезти. Это мобильный такой аэропорт в чемодане, который позволяет привести воздушное судно и посадить его», — рассказал технический директор московского представительства АО «Навигатор» Юрий Бухарев.

Среди основных преимуществ система «Корма» — малые габариты. Система работает на основе каналов передачи данных системы управления воздушным движением, и предназначена для решения задач, актуальных для государственной авиации.

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технологии навигатор армия-2021 корма
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