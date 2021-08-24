Барабанщик легендарной The Rolling Stones Чарли Уоттс скончался на 81-м году жизни

Лондон, 24 августа. Участник известной британской рок-группы The Rolling Stones Чарли Уоттс умер в возрасте 80 лет. В музыкальном коллективе он был барабанщиком.

Трагическое известие сообщил представитель музыканта в Лондоне Бернард Доэрти.

В составе легендарной группы он был с 1963 года. Кроме того, артист несколько раз был дизайнером обложек альбомов The Rolling Stones.

Медики обнаружили у него рак горла в 2004 году. Барабанщик боролся с опухолью с помощью радиотерапии. Недуг немного отступил, и Уоттс снова стал посвящать себя работе с группой, включая гастроли.