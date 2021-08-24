Глава МИД Венгрии: страна готова заключить 15-летний договор с «Газпромом»

Будапешт, 24 августа. Власти Венгрии выразили желание заключить новый долгосрочный контракт на поставку сырья с «Газпромом». Он будет рассчитан на 15 лет, заявил глава МИД страны Петер Сиярто.

По его словам, действующий договор вскоре завершится, а переговоры по новому находятся на итоговом этапе. Дипломат сообщил, что 30 августа он планирует обсудить этот вопрос с гендиректором «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Думаю, что осенью мы сможем снова заключить 15-летний долгосрочный договор с хорошими, приемлемыми условиями», — отметил глава МИД Венгрии.

Он также подчеркнул, что страна считает верным решение построить трубопровод «Турецкий поток» с ответвлением через Сербию в Венгрию. Это позволит осуществлять поставки 8,5 млрд кубометров газа на венгерский рынок, указал Сиярто.

Начало закачки российского газа в Венгрию по южному направлению намечено на октябрь 2021 года. Об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел РФ.