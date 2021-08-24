Неприступная долина: как силы Ахмада Масуда противостоят «Талибану» в Панджшере

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Панджшерская долина, расположенная примерно в трех часах езды к северу от Кабула, продолжает привлекать внимание мирового сообщества. Сейчас это единственная область, не находящаяся под контролем радикального движения «Талибан»1 (запрещено в РФ).

Пока силы Ахмада Масуда-младшего ожидают помощи со стороны Запада, радикальные исламисты все ближе к тому, чтобы окончательно завершить войну и взять под контроль весь Афганистан. С целью закрыть этот вопрос мирным путем делегация талибов направилась в Панджшер, чтобы провести переговоры с лидером сопротивления.

Международная редакция ФАН разбиралась, какова обстановка в непримиримой провинции и есть ли шансы у оппозиционных сил в противостоянии талибам.

Стойкий регион

Война стала частью истории Панджшера после семи неудачных попыток советских войск захватить долину в 1980-х годах. Провинция также выстояла против талибов в 1990-х. И сейчас это единственная область, все еще противостоящая радикальным исламистам.

Федеральное агентство новостей /

Речь идет о длинной, узкой долине, опоясанной с обеих сторон крутыми горами. С кабульского направления она имеет единственную точку проникновения. Рельеф данной местности затрудняет завоевание и идеально подходит для формирования защищенного периметра.

The flag of the resistance flies over Panjshir now.



The Afghans are preparing to fight back. pic.twitter.com/V1jfj0p33S — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) August 22, 2021

Ахмад Масуд, сын легендарного героя Афганистана, лидера «Северного альянса» Ахмада Шаха Масуда, возглавил Национальный фронт сопротивления (НФС) против талибов. К нему присоединился вице-президент Амрулла Салех, который объявил себя главой государства после того, как президент Ашраф Гани бежал из страны.

Десятки сотен солдат, которые не смогли принять капитуляцию перед лицом «Талибана», собрались под знаменем сопротивления вместе с нерегулярными ополченцами, стремящимися приукрасить легенду о стойкости Панджшера.

The heart of Afghanistan is still beating. It is #Panjshir.

The Resistance calls upon all Afghans who do not want to live under Pakistan-backed Taliban's rule, to join the Resistance & to fight for freedom. pic.twitter.com/Z7YFrj7fMH — HADIA News (@HADIANews) August 24, 2021

Однако заложниками географического положения долины стали и сами силы сопротивления. Они оказались полностью заблокированными в районе, где нет аэродрома. Когда 25 лет назад Масуд-старший выступил против правления талибов, он также удерживал провинцию Бадахшан на севере, что предоставляло ему доступ к границе с Таджикистаном. Сейчас же таких возможностей нет.

Тем не менее, по данным СМИ, на прошлой неделе оппозиционные силы вытеснили талибов из трех районов провинции Баглан, расположенной к северо-западу от Панджшера.

После этого поздно вечером 22 августа «сотни боевиков» «Талибана» (точное число не сообщалось) направились в неподконтрольную долину. Подтверждений каких-либо военных действий не было, но помощник Масуда сказал, что обе стороны были готовы к военным маневрам.

Уже к 23 августа радикальные исламисты отбили утраченные территории. Контингент террористического движения закрепился в провинциях Бадахшан, Тахар и районе Андараб, сообщил представитель «Талибана» Забихулла Муджахид. Таким образом, силы Масуда-младшего фактически оказались окружены.

На пути к переговорам

Движение «Талибан» 22 августа объявило, что дало Ахмаду Масуду четыре часа, чтобы сдаться. Лидер сопротивления отверг это предложение, подчеркнув необходимость формирования инклюзивного правительства во избежание войны. В телефонном интервью агентству Reuters он заявил, что надеется провести с боевиками мирные переговоры, но его силы готовы к бою.

Федеральное агентство новостей /

Впрочем, к бесконфликтному урегулированию стремятся и сами талибы. Посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов рассказал, что радикальные исламисты попросили российских дипломатов передать лидерам антиталибского сопротивления информацию о своей готовности к диалогу.

Таким образом, две враждующие стороны действительно вступили в переговоры, однако, по всей видимости, они зашли в тупик. Обсуждения в основном велись в Пакистане через эмиссаров, в том числе при участии дяди Ахмада Масуда. По данным СМИ, талибы заявили, что создадут централизованное правительство и не будут проводить выборы. Масуд же требует проведения выборов, децентрализации правительства, предоставления регионам и провинциям полуавтономии, а также обеспечения гражданских прав.

Кроме того, преимущественно пуштунский «Талибан» неохотно хочет видеть правительство с панджшерскими таджиками и шиитскими хазарейцами. Тем не менее боевики направили сегодня свою делегацию в Панджшер для проведения мирных переговоров с Масудом.

Taliban Targets Panjshir Valley as Resistance Leaders Remain Defiant https://t.co/jQBg6DdTYD — The Voice of America (@VOANews) August 24, 2021

Помощь Запада

«Я умоляю друзей Афганистана на Западе заступиться за нас в Вашингтоне и Нью-Йорке, в конгрессе и администрации Байдена. Заступитесь за нас в Лондоне, где я закончил учебу, и в Париже, где память моего отца была увековечена этой весной на Елисейских полях», — писал Ахмад Масуд-младший в своей колонке для The Washington Post от 18 августа.

По его словам, бывших солдат вооруженных сил и имеющегося материально-технического обеспечения недостаточно для противостояния «Талибану», поэтому «мировые демократии» должны оказать незамедлительную помощь силам сопротивления. Аналогичное послание было опубликовано ранее и во французском журнале.

Global Opinion: The mujahideen resistance to the Taliban begins now. But we need help. https://t.co/0g5WELa3xY — The Washington Post (@washingtonpost) August 18, 2021

Однако со стороны «западных друзей» звучат лишь пустые слова.

«В настоящее время мы изучаем, как продолжать поддерживать борцов за свободу. То, что мэр Парижа может сделать сейчас, — это оказать моральную помощь и сделать Масуда более заметным», — сообщил, в частности, заместитель мэра французской столицы Арно Нгатча изданию Politico.

Когда журналисты спросили у представителей Елисейского дворца и МИД Франции о реальной поддержке сил сопротивления со стороны Парижа, им ответили, что в настоящее время приоритетами являются эвакуация граждан республики и помощь афганцам, а с Масудом французские власти просто находятся в контакте.

Meet Afghanistan's most prominent anti-Taliban rebel — who is begging France ("our last resort") for help.



But will Paris provide military hardware or other support to Ahmad Massoud's resistance army? https://t.co/dQPrQB7Uhb — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) August 23, 2021

На этом фоне издание The Telegraph со ссылкой на советника Ахмада Масуда объявило, что лидер сопротивления готов к капитуляции и сдаче провинции Панджшер. Причины такого решения заключаются в отсутствии существенной международной поддержки и превосходстве радикальных исламистов на поле.

«Панджшер не может сражаться с талибами — у них превосходящие силы. Сейчас не 1980-е или 1990-е годы, у талибов есть закаленные в сражениях бойцы», — сказал источник.

????????Opposition fighters in the last pocket of anti-Taliban territory in Afghanistan are preparing a surrender agreement as they lack resources and international support https://t.co/2DCWxaXdgi — The Telegraph (@Telegraph) August 23, 2021

Однако корреспондент канала Iran International Таджуддин Сурош со ссылкой на источники из ближайшего окружения панджшерского лидера сообщил, что планы капитулировать не обсуждаются. Ответственный за внешние связи Национального фронта сопротивления Али Маисам Назари также опроверг информацию из статьи The Telegraph.

Экспертное мнение

Несмотря на «рекламу» сил сопротивления Панджшера в крупных западных СМИ, экспертное сообщество сомневается в каком-либо успехе ополченцев Масуда-младшего.

«Слишком много шумихи вокруг сопротивления Панджшера. Проблема Запада в том, что многие не знают, как изящно принять поражение. «Талибан» 2021 года — это не то же самое, что «Талибан» 2001 года. Салех — это не Масуд [старший]. Падение Панджшера зависит от талибов — решат ли они применить силу и когда это сделают», — считает профессор Университета Уппсалы Ашок Сваин.

«Войти [в Панджшер] нелегко: это высокогорье и перевалы. Но талибы намного сильнее. Силы сопротивления вообще нельзя с ними сравнивать», — сообщил FT специалист, хорошо знакомый с регионом.

«Сопротивление на данный момент носит лишь словесный характер, потому что талибы еще даже не пытались проникнуть в Панджшер», — отметил афганист из университета Сорбонна Жилль Дорронсоро.

If there’s an agreement, a peace settlement, everyone will join. But if there’s no agreement .

it’s not only Panjshir, it’s the women of Afghanistan, civil society, the young generation, Massoud said in a video interview with the @FT Financial Times.https://t.co/vrJ7Y9B7mC — Fahim Qiami (@QiamiFahim) August 23, 2021

Ситуация на поле

Как сообщил Али Маисам Назари, Национальный фронт сопротивления располагает порядка 9 тысячами бойцов. Кроме того, около тысячи человек прибыли в регион в качестве беженцев, бегущих от талибов. В соцсетях вообще утверждают, что на сторону Масуда якобы готовы встать 100 тысяч военных по всей стране, но пока они не организованы. Очевидно, эти цифры могут быть завышены.

В свою очередь, по данным корреспондента Al Jazeera, «сотни, если не тысячи» боевиков «Талибана» находятся на подступах к Панджшерскому ущелью. Учитывая, что ранее упомянутый район Андараб взяли около трех тысяч талибов, вокруг неприступной провинции действительно немало представителей террористического движения.

#News Anti-Taliban fighters dig in to defend Panjshir Valley https://t.co/HutKsiKyye — Umair (@akbarth3great) August 24, 2021

По данным источника ТАСС, обстановка в регионе спокойная, а талибы по-прежнему не смогли войти в Панджшер. Кроме того, по информации СМИ, радикалам так и не удалось добиться соглашения о мире с Ахмадом Масудом.

«[Член политического офиса «Талибана»] Анас Хаккани приезжал сюда, намереваясь договориться о мире, однако Ахмад Масуд отверг предложения талибов», — добавил источник.

Несмотря на временную стойкость Национального фронта сопротивления, боевики не успокоятся, пока не овладеют последней неподконтрольной провинцией. Как отметил представитель катарского политического офиса радикального движения Мохаммад Наим, «Талибан» не стремится к противостоянию с отрядами сопротивления в Панджшере, а пытается урегулировать проблемы в стране мирным путем.

Former Afghan government forces forming a resistance movement in a fortified valley in Panjshir province are preparing for "long-term conflict", but are also seeking to negotiate with the Taliban, their spokesman tells @AFP in an interviewhttps://t.co/uXYiUwDtMb pic.twitter.com/aqpC1dia1h — AFP News Agency (@AFP) August 23, 2021

По неподтвержденным данным, силам ополчения удалось захватить перевал Анджуман — узкий переход, соединяющий Панджшерскую долину с провинцией Бадахшан. Однако, вероятно, это достижение лишь позволит НФС ненадолго оттянуть капитуляцию.

Таким образом, ситуация в Афганистане и вокруг северной неприступной области накаляется. Тем не менее как бы западные СМИ ни пытались сделать из ополченцев Масуда героев, без реальной помощи оружием и боеприпасами Национальный фронт сопротивления не сможет долго удерживать позиции только на энтузиазме и боевом духе.

В свою очередь, Ахмад Масуд старается напоминать об успехах своего отца в сопротивлении советским войскам, надеясь выпросить поддержку у западных стран. Учитывая хаос в аэропорту Кабула, едва ли европейцы и американцы всерьез готовы делать ставку на несколько тысяч бойцов, контролирующих один горный район.

По-видимому, удел НФС уже предрешен, а талибы просто заняли выжидательную позицию, чтобы избежать кровопролития и боевых действий. Именно с этим связаны регулярные заявления талибов, что движение намерено решать панджшерскую проблему путем переговоров и без единого выстрела.

#Afghanistan: We are committed to resolving problem in Panjshir peacefully, says #Taliban spokesperson Zabihullah Mujahidhttps://t.co/ryFiwRivFX — Free Press Journal (@fpjindia) August 24, 2021

Чтобы сохранить жизни своих сторонников, Ахмаду Масуду было бы логичнее принять «правила игры» боевиков и добиваться хотя бы минимального участия в политической жизни вместо навязывания своих условий по созданию кабмина.

Тем более что радикальные исламисты уже приступили к формированию правительства. По данным Foreign Policy, в новую структуру, состоящую из 12 человек, войдут не только талибы и их союзники в лице террористической группировки «Сеть Хаккани», но и представители предыдущего правительства. Непримиримость лидера НФС может лишить его шанса закрепиться во власти и применить свой британский диплом не только в горах, но и в компетентных органах.

Федеральное агентство новостей / GLP - Photographer: © Jiang Chao Source: Xinhua ТАСС - Автор: Alexander Zemlianichenko

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