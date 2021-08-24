Арина Аверина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» после скандала на ОИ

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Информация о награждении появилась на официальном интернет-портале правовой информации. Спортсменку представили к награде указом главы государства от 24 августа. Аверина получила медаль за «большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

Спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она выступала на летних Олимпийских играх в Токио, на которых вокруг гимнастки и ее сестры разгорелся скандал. Арина Аверина заняла в личном многоборье лишь четвертое место, оставшись без медали. Ее сестре Дине Авериной присудили второе место, а золото досталось израильтянке Линой Ашрам, допустившей грубую ошибку в ходе выступления.

После скандала Международная федерация гимнастики проанализировала работу судей на ОИ-2020. Технический комитет пришел к выводу, что оценки выставлялись непредвзято.