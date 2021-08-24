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Арина Аверина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» после скандала на ОИ

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:50
Спорт
Арина Аверина получила медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» после скандала на ОИ
Global Look Press  /  Kohei, MARUYAMA/AFLO

Москва, 24 августа. Президент России Владимир Путин наградил гимнастку Арину Аверину медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Информация о награждении появилась на официальном интернет-портале правовой информации. Спортсменку представили к награде указом главы государства от 24 августа. Аверина получила медаль за «большой вклад в развитие физической культуры и спорта».

Спортсменка является четырехкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике. Она выступала на летних Олимпийских играх в Токио, на которых вокруг гимнастки и ее сестры разгорелся скандал. Арина Аверина заняла в личном многоборье лишь четвертое место, оставшись без медали. Ее сестре Дине Авериной присудили второе место, а золото досталось израильтянке Линой Ашрам, допустившей грубую ошибку в ходе выступления.

После скандала Международная федерация гимнастики проанализировала работу судей на ОИ-2020. Технический комитет пришел к выводу, что оценки выставлялись непредвзято.

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спорт гимнастка аверина
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