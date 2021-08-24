Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 августа 20:16
20:15
Весь мир
Алжир разорвал дипломатические отношения с Марокко на фоне спора вокруг Западной Сахары
20:08
Весь мир
Смерть диктатора: бывший президент Чада Хисен Хабре скончался в сенегальской тюрьме
20:05
Происшествия
Сотрудники ККИ закрыли семь незаконных торговых точек в Петербурге
20:03
Шоу-бизнес
Евгений Петросян ужаснул поклонников снимком со странными руками
20:00
Общество
Шел в атаку с палкой и штыком: мордовские поисковики подняли останки 18 солдат
20:00
Общество
Музыка из стеклянных бутылок льется по тропинкам Александровского парка в Петербурге
19:57
Весь мир
Протурецкие боевики захватили в плен более 30 человек в окрестностях сирийского Африна
19:53
Общество
Опытный грибник дал советы начинающим любителям тихой охоты
19:53
Происшествия
Женщина-пешеход скончалась после ДТП на КАД в Петербурге
19:48
Происшествия
СК возбудил дело об экоциде по факту перекрытия Северо-Крымского канала
Все новости

Шойгу назвал наркотрафик главной угрозой для России на фоне ситуации в Афганистане

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:48
Армия
Шойгу назвал наркотрафик главной угрозой для России на фоне ситуации в Афганистане
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 24 августа. Наркотрафик и увеличение потока беженцев являются главными угрозами для России на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что боевикам радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) досталось огромное количество оружия, что также представляет серьезную угрозу.

«Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни <…> А дальше это вопросы, связанные с беженцами», — сказал Шойгу в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

Глава Минобороны подчеркнул, что еще одной серьезной угрозой для России является наркотрафик из Афганистана, который может увеличиться на фоне обострения ситуации в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Шойгу назвал наркотрафик главной угрозой для России на фоне ситуации в Афганистане
россия афганистан шойгу
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru