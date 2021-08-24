Шойгу назвал наркотрафик главной угрозой для России на фоне ситуации в Афганистане

Москва, 24 августа. Наркотрафик и увеличение потока беженцев являются главными угрозами для России на фоне обострения ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Министр напомнил, что боевикам радикального движения «Талибан»1 (запрещенная в РФ террористическая группировка) досталось огромное количество оружия, что также представляет серьезную угрозу.

«Это сотни стволов артиллерии, сотни единиц бронетехники. Это самолеты, вертолеты. Систем ПЗРК больше сотни <…> А дальше это вопросы, связанные с беженцами», — сказал Шойгу в ходе выступления на съезде партии «Единая Россия».

Глава Минобороны подчеркнул, что еще одной серьезной угрозой для России является наркотрафик из Афганистана, который может увеличиться на фоне обострения ситуации в республике.

1 Организация запрещена на территории РФ.