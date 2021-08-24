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Рогозин сообщил о скором поступлении 7 млрд рублей на финансирование «Сферы»
Экономика
Рогозин сообщил о скором поступлении 7 млрд рублей на финансирование «Сферы»
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 24 августа. Роскосмос в ближайшие дни получит 7 млрд рублей на создание научно-технической базы для программы «Сфера», сообщил руководитель госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Он уточнил, что на эти деньги планируется создание прототипов первых космических аппаратов одной из орбитальных группировок. По словам Рогозина, программа «Сфера» уже началась, а Минфин начал финансирование еще до ее принятия.

«Это наш с ними компромисс. Я считаю, что это очень важно, потому что открывает шлюз для крайне необходимого для отрасли финансирования», — рассказал глава Роскосмоса в интервью ТАСС.

«Сфера» представляет собой федеральную целевую программу (ФЦП) комплексного развития космической отрасли до 2030 года. Проект предусматривает развитие российской глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС), которая должна составить конкуренцию иностранным системам спутниковой связи OneWeb и Starlink.

Роскосмос ранее озвучил даты выхода в космос россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва. Согласно сообщению госкорпорации, космонавты отправятся в полет позже, чем планировалось.

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