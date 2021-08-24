«Алмаз-Антей» представил ряд новинок на форуме «Армия-2021»

В этом году экспозиция концерна расположена на трех площадках форума «Армия-2021». На одной из них представлен широкий спектр новинок в области противовоздушной обороны, которые «Алмаз-Антей» предлагает зарубежным заказчикам.

«Здесь представлен классический сегмент эшелонированной противовоздушной обороны: это «Антей-4000» большой дальности, «Викинг» — средней дальности, и автоматизированный комплекс «Сосна» — малой дальности. Помимо этого, здесь находится система малой дальности «Тор-М2Э», — сказал замгендиректора по внешнеэкономической деятельности АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» Вячеслав Дзиркалн.

Автоматизированный комплекс малой дальности с оптическим каналом наведения «Сосна» представлен впервые. Также из новинок — высокомобильный универсальный мишенно-тренировочный комплекс «Адъютант», испытания которого завершатся до конца 2021 года.

«Учебно-тренировочный комплекс «Адъютант» позволяет не только обеспечивать мишенями, но и проводить серьезную работу по обучению и тренировке боевых расчетов, он уже вызывает очень большой интерес наших потенциальных покупателей. Также у нас здесь расположены элементы стратегической противоракетной системы «Абакан» — это радиолокационная станция и пусковая установка», — сообщил Вячеслав Дзиркалн.

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» — одно из крупнейших интегрированных объединений российского оборонно-промышленного комплекса, на предприятиях которого трудятся свыше 130 тысяч человек. Его продукция стоит на вооружении в более чем 50 странах мира.