Анджелина Джоли установила рекорд по скорости набора фолловеров в Instagram

Лос-Анджелес, 24 августа. Американская актриса Анджелина Джоли побила мировой рекорд в социальной сети Instagram. Аккаунт знаменитости превзошел остальные страницы по скорости набора подписчиков.

Голливудская звезда зарегистрировалась в Instagram лишь четыре дня назад, однако на нее уже успели подписаться свыше 9 миллионов пользователей. Более того, 2 миллиона фолловеров страница Джоли приобрела за первые три часа.

Актрисе удалось побить рекорд звезды сериала «Друзья» Дженнифер Энистон, которая завела страницу в Instagram осенью 2019 года. На нее подписался 1 миллион пользователей соцсети за пять часов.

Анджелина Джоли объяснила свою регистрацию в соцсети желанием поддержать афганцев, которые «теряют возможность свободно выражать себя», передает «Мир 24». Инициатива звезды связана с захватом власти в Афганистане движением «Талибан»1 (организация признана террористической и запрещена в РФ).

Сейчас на странице актрисы всего два поста. В первой публикации знаменитость обнародовала письмо афганской девушки. Второй пост Джоли посвятила проблеме поддержки беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.