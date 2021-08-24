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Грибник со стажем объяснила, как вести себя в лесу при встрече с диким зверем

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:38
Общество
Грибник со стажем объяснила, как вести себя в лесу при встрече с диким зверем
 /  Каждой твари по паре / Павел Глазков

Санкт-Петербург, 24 августа. Общественница Екатерина Аксенова объяснила, что нужно делать для отпугивания зверей в лесу во время сбора грибов.

Встреча с дикими животными во время «тихой охоты» весьма вероятна. Поэтому в процессе сбора грибов стоит вести себя разумно, рассказала активистка группы «Грибы Ленинградской области, России и зарубежья» Екатерина Аксенова в эфире Медиагруппы «Патриот».

«Ходить шуметь. Если кто-то боится змей, то нужно топать ногами, шелестеть листвой, можно петь, свистеть и звери сами будут уходить. Но их сейчас больше и больше, они перестали бояться людей и все ближе к нам подходят, поэтому встретить лис и кабанов можно спокойно в лесу. Нужно делать вид, что ты больше, сильнее и страшнее», — объяснила Аксенова.

Грибник со стажем объяснила, как вести себя в лесу при встрече с диким зверем
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Грибник со стажем также ответила на вопрос, не было ли в ее практике такого, чтобы кабаны отнимали у нее корзинку с грибами. Женщина ответила, что подобных ситуаций с ней не случалось.

«Нет, в стороне хрюкали где-то. Есть истории в нашей группе, когда встречались и с кабанами, лосями, медведями и все закончилось удачно», — рассказала она.

Активистка также дала советы по определению ядовитых грибов в соленьях. Аксенова объяснила, что выявлять их нужно еще до приготовления, так как в конечном блюде сделать это практически невозможно.

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животные лес грибы сбор
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