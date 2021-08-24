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«Большая семерка» раскрыла, от чего зависит легитимность любого Правительства Афганистана

  /   Обновлено: 24 августа 2021 19:36
Политика
«Большая семерка» раскрыла, от чего зависит легитимность любого Правительства Афганистана
g7italy.it  /  ITALIAN G7 PRESIDENCY 2017

Лондон, 24 августа. Легитимность любого Правительства Афганистана зависит от того, как власти подходят к выполнению международных обязательств, указано в сообщении «Большой семерки» (G7).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установила контроль над территорией республики.

В заявлении G7 говорится, что признание и легитимность Правительства Афганистана будет зависеть от выполнения международных обязательств.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 согласовали программу взаимодействия с членами «Талибана». Также обозначена главная задача в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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G7 афганистан саммит
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