«Большая семерка» раскрыла, от чего зависит легитимность любого Правительства Афганистана

Лондон, 24 августа. Легитимность любого Правительства Афганистана зависит от того, как власти подходят к выполнению международных обязательств, указано в сообщении «Большой семерки» (G7).

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) установила контроль над территорией республики.

В заявлении G7 говорится, что признание и легитимность Правительства Афганистана будет зависеть от выполнения международных обязательств.

Ранее сообщалось, что лидеры стран G7 согласовали программу взаимодействия с членами «Талибана». Также обозначена главная задача в Афганистане.

1 Организация запрещена на территории РФ.