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Международный фестиваль африканского кино пройдет в столице ЦАР
Весь мир
Международный фестиваль африканского кино пройдет в столице ЦАР
wikipedia.org  /  Alllexxxis/CC BY-SA 4.0

Банги, 24 августа. Международный фестиваль африканского кино «Bangui Fait Son Cinéma» (BFSC) пройдет в столице ЦАР с 20 по 28 ноября 2021 года.

Инициатором проекта выступила Центральноафриканская ассоциация по продвижению и развитию аудиовизуальных объектов (ACPAD), созданная 24 сентября 2014 года Полин Сильвиан Гбулу Мпапондо, известным режиссером и продюсером. Регистрация картин на фестиваль продлится до 30 августа.

Главной целью события является привлечение внимания к фильмам, снятым африканцами о жителях материка, а также в создании позитивного образа континента. BFSC — это попытка межкультурного сотрудничества и популяризации самобытности разных народов.

В рамках фестиваля планируются различные мероприятия, такие как показ кино, профессиональный нетворкинг, полномасштабные встречи с актерами и деятелями искусства, учебные семинары и конференции, презентации и постановки.

Ранее в ЦАР состоялась премьера фильма о российских инструкторах, первый показ которого прошел на центральном стадионе в столице республики.

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